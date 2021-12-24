"Гоняет лысого", "Яйцо, трах-тибидох". Полякова перед камерой помассировала голову Потапа

"Голос-12"! Оля Полякова, настроение – рвань! Очень крутая Надя Дорофеева и, конечно, участники!" – написал он.

В ролике, показнном в ускоренной съемке, Полякова по кругу массирует голову Потапа.

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"Гоняет лысого", – прокомментировал подписчик energolexus.

"Яйцо, яйцо, яйцо-о-о, трах-тибидох", – написала anastasia_milto93rus.

Контекст:

Съемки нового сезона шоу "Голос країни" стартовали 20 декабря, дата премьеры пока не названа. Тренерами нового сезона стали певицы Оля Полякова и Надя Дорофеева, а также певцы Святослав Вакарчук и Потап.

Дата премьеры нового сезона пока что не называется. Он пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна".