  "Молоти свой колосок вручную!" Полякова показала средний палец и заявила, что не любит секс после ссоры

Певица подчеркнула, что в ее случае не срабатывает распространенное мнение, будто между влюбленными или супругами "после ссоры самый офигенный секс".

"Я раньше так любила, а теперь не люблю. Расскажу, почему. Я очень в ссоре опустошена, обижаюсь и мне ничего не хочется. Я в таком состоянии… Ну я же подарок! Сейчас я еще тебя [мужчину] награждать буду, на (показывает средний палец на камеру)! Иди, колосок свой поднимай и молоти вручную!" – заявила Полякова.

Комментарий певицы прозвучал на 53-й минуте видео.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube