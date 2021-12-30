  "Молоти свой колосок вручную!" Полякова показала средний палец и заявила, что не любит секс после ссоры

Певица подчеркнула, что в ее случае не срабатывает распространенное мнение, будто между влюбленными или супругами "после ссоры самый офигенный секс".
"Я раньше так любила, а теперь не люблю. Расскажу, почему. Я очень в ссоре опустошена, обижаюсь и мне ничего не хочется. Я в таком состоянии… Ну я же подарок! Сейчас я еще тебя [мужчину] награждать буду, на (показывает средний палец на камеру)! Иди, колосок свой поднимай и молоти вручную!" – заявила Полякова.
Комментарий певицы прозвучал на 53-й минуте видео.
Полякова дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008-м певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.
Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Буряковским. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).
Первый выпуск шоу "Взрослые девочки" вышел 3 сентября. Во время программы Полякова и Ефросинина откровенно обсуждают различные женские темы.
Ранее в этом же эфире YouTube-шоу, посвященном интимному здоровью женщин, певица призналась, что лишилась девственности в 16 лет, не приемлет анальный секс, не избегает близости во время месячных и обожает лысых мужчин.