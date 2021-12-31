  Полякова обратилась к Астафьевой в шоу "Взрослые девочки" с интимной просьбой

"Даша абсолютно официально должна ходить голой", – поддержала ее Ефросинина.

"Даша, ходи голой!" – попросила коллегу Полякова, глядя в камеру.

Этот момент можно посмотреть в конце 10-й минуты видео.

ВИДЕО

Контекст:

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