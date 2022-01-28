"Евровидение 2022". Финалист нацотбора Barleben презентовал фрагмент конкурсной песни. Аудио

"Не судите строго. Это демо-версия песни, которая будет полностью представлена впоследствии. Hear My Words – это месседж, который должен быть услышан именно сейчас. Он о том, что во времена страха и ненависти, агрессии и напряжения нам необходимо вспомнить о любви и хоть на время наполнить ею свое сердце. Найти чувство любви внутри, в душе. Вспомнить о том, как любить себя, других, свое дело и страну", – написал он.

Контекст:

Barleben (Александр Барлебен) – бывший сотрудник СБУ, участник восьмого сезона шоу "Х-фактор" на СТБ (2017).

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

В финале, кроме Barleben, примут участие еще семь артистов: Алина Паш, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana и Wellboy. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Украинский представитель выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут участники из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.