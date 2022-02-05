Бульвар Шоубиз
 
05 февраля, 2022
 
Новости

Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали третьего члена жюри

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля
Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля
Фото: suspilne.eurovision / Instagram

Украинская певица Джамала стала третьим членом жюри украинского национального отбора на "Евровидение 2022". Об этом организаторы сообщили 5 февраля в Instagram.

Джамала будет оценивать выступления финалистов вместе с украинской певицей Тиной Кароль и членом правления Общественного вещания Ярославом Лодыгиным.

Контекст:

Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

В финале примут участие пять артистов и три коллектива: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantict, Cloudless, Kalush Orchestra. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь.

После объявления финалистов вокруг нацотбора разгорелось два скандала, связанных с отстранением певца Laud и неотстранением Алины Паш.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Украинский представитель выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут участники из Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.

Теги: Евровидение, конкурс, Джамала, Тина Кароль, певица, Ярослав Лодыгин, нацотбор, жюри, финал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
  Комаровский: Мне угрожают смертью, за мной следит СБУ, меня дискредитируют каждый божий день. Государству на это насрать. Им главное, чтобы я не пошел во власть
Дмитрий ГОРДОН
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
  Жолдак: Если бы я не попал в искусство, я бы был или "коронованным" бандитом, или убитым
Алеся БАЦМАН
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
"Пояс безопасности" и "не совсем НАТО на троих". Все, что известно о новом альянсе Украины, Великобритании и Польши
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Евровидение 2022". Участник нацотбора Barleben презентовал конкурсную песню. Аудио
  "Евровидение 2022". Участник нацотбора Barleben презентовал конкурсную песню. Аудио
Умер автор музыки к песне "Я козачка твоя" Николай Збарацкий
Умер автор музыки к песне "Я козачка твоя" Николай Збарацкий
"Я очень счастливая девушка". 35-летняя Лохан рассказала о том, какой будет ее свадьба
"Я очень счастливая девушка". 35-летняя Лохан рассказала о том, какой будет ее свадьба
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали третьего члена жюри
Организаторы нацотбора на "Евровидение 2022" назвали третьего члена жюри
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших
"Очень вульгарно". Седокова в лифе, который слился с цветом тела, записала послание для бывших
Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ
Звезда "Дневников вампира" Добрев собирается замуж за олимпийского чемпиона – СМИ
"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку
"Подробностей не будет". Хименес-Браво "засветил" фото, на котором обнимает свою девушку
"Сладкий, нет сил". Муж солистки группы Onuka умилил сеть снимками подросшего сына
"Сладкий, нет сил". Муж солистки группы Onuka умилил сеть снимками подросшего сына
"Женщина, которая позволяет себе и наслаждается". Бывшая жена Узелкова снялась в платье-бюстье, лежа в ванне
"Женщина, которая позволяет себе и наслаждается". Бывшая жена Узелкова снялась в платье-бюстье, лежа в ванне
Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз – СМИ
Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз – СМИ
"Мою дочь против моей воли размещают в TikTok". Канье Уэст попросил у подписчиков совета
"Мою дочь против моей воли размещают в TikTok". Канье Уэст попросил у подписчиков совета
"Я, наверное, покрашусь". Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос
"Я, наверное, покрашусь". Полякова показала, как выглядит с каштановым цветом волос
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото
"Паша, только не ты. Зачем?" СМИ рассекретили имя бойфренда Юлии Мендель. Им оказался 36-летний политик. Фото
"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа
"Вам еще девчушку", "Неотделимы". 39-летняя Подольская в бикини снялась в объятиях 53-летнего мужа
  Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят
  Солистка группы Kazka Зарицкая: Я работала в караоке, знаю, как это сложно, как иногда все бесят
"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью
"Она очень тихая и сдержанная девочка". 54-летний Вакки показал совместную тренировку с подросшей дочерью
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS