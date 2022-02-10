Букмекеры назвали вероятного победителя украинского нацотбора на "Евровидение 2022"

Участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2022" принимают пять артистов и три группы Фото: Євробачення / Facebook

По данным букмекеров, на данный момент вероятным победителем нацотбора является певица Алина Паш с композицией "Тіні забутих предків", второе место занимает певица Roxolana c треком Girlzzzz, а на третьем месте оказались Kalush Orchestra с песней Stefania.

Последнее – восьмое – место, по прогнозам букмекеров, займет группа Our Atlantic с песней "Моя любов".