  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть

Издание "ГОРДОН" публикует конкурсные песни восьми финалистов в порядке их выступления – номер кода участника для голосования будет соответствовать его порядковому номеру, отмечается на официальной странице украинского нацотбора в Facebook. О начале голосования ведущие объявят во время прямого эфира.
"Результаты голосования зрителей суммируются с результатами голосования судей. После этого устанавливается общий результат, по итогам которого определяется победитель финала", – говорится в правилах голосования на сайте нацотбора.
Первой на сцену выйдет украинская рок-группа Cloudless с композицией All be Alright на английском языке.
Вторым выступит проживающий в Украине певец из Беларуси Michael Soul (Михаил Сосунов). Он принимает участие в нацотборе с треком Demons.
Украинская группа Our Atlantic выступит третьей в первой части финала с песней "Моя любов".
Украинский певец Barleben (Александр Барлебен), который изначально не попал в восьмерку финалистов, но оказался там после дисквалификации певца Laud, замыкает выступления первой четверки финалистов. Он соревнуется за право представлять Украину на "Евровидении 2022" с композицией Hear My Words.
Первой во второй части нацотбора на сцену выйдет украинская певица Roxolana (Роксолана Сирота) – она исполнит композицию Girlzzzz на двух языках – украинском и английском.
После нее выступит украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
Третьим во второй части финала на сцену выйдет украинский певец Wellboy (Антон Вельбой) – в случае победы он поедет на "Евровидение 2022" с треком Nozzy Bossy.
Последней в нацотборе выступит украинская певица Алина Паш с песней "Тіні забутих предків".
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.
Участник из Украины выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.