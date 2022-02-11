  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть

Победитель украинского нацотбора в мае будет представлять Украину на "Евровидении 2022" в Турине Скриншот: Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine / YouTube

Издание "ГОРДОН" публикует конкурсные песни восьми финалистов в порядке их выступления – номер кода участника для голосования будет соответствовать его порядковому номеру, отмечается на официальной странице украинского нацотбора в Facebook. О начале голосования ведущие объявят во время прямого эфира.

"Результаты голосования зрителей суммируются с результатами голосования судей. После этого устанавливается общий результат, по итогам которого определяется победитель финала", – говорится в правилах голосования на сайте нацотбора.

Первой на сцену выйдет украинская рок-группа Cloudless с композицией All be Alright на английском языке.

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Аудио: CLOUDLESS / YouTube

Вторым выступит проживающий в Украине певец из Беларуси Michael Soul (Михаил Сосунов). Он принимает участие в нацотборе с треком Demons.

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Видео: MICHAEL SOUL Official / YouTube

Украинская группа Our Atlantic выступит третьей в первой части финала с песней "Моя любов".

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Видео: Our Atlantic Official / YouTube

Украинский певец Barleben (Александр Барлебен), который изначально не попал в восьмерку финалистов, но оказался там после дисквалификации певца Laud, замыкает выступления первой четверки финалистов. Он соревнуется за право представлять Украину на "Евровидении 2022" с композицией Hear My Words.

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Аудио: Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine / YouTube

Первой во второй части нацотбора на сцену выйдет украинская певица Roxolana (Роксолана Сирота) – она исполнит композицию Girlzzzz на двух языках – украинском и английском.

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Видео: ROXOLANA / YouTube

После нее выступит украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

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Видео: KALUSH / YouTube

Третьим во второй части финала на сцену выйдет украинский певец Wellboy (Антон Вельбой) – в случае победы он поедет на "Евровидение 2022" с треком Nozzy Bossy.

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Видео: Wellboy / YouTube

Последней в нацотборе выступит украинская певица Алина Паш с песней "Тіні забутих предків".

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