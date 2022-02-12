"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"

"Только ленивый не спросил у меня за эту неделю, какое платье выбрали для меня продюсеры "Евровидения" и совпало ли их решение с вашей реакцией", – сообщила она в первом ролике.
"Совпало! И с моим, и со всеми! Большинством ваших реакций победило золотищ-ще. Продюсеры тоже были за. Я же сегодня выбрала кутюрную обувь", – рассказала во втором видео ведущая, демонстрируя тапки на ногах.
Организаторы украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение 2022" 24 января в эфире Общественного телевидения заявили, что ведущими финала нацотбора будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Ефросинина будет вести мероприятие на сцене, а Мирошниченко станет ведущим бэкстейджа нацотбора.
Финал украинского нацотбора состоится 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ в присутствии зрителей. Трансляция начнется в 19.00 в прямом эфире Общественного. Ведущими мероприятия будут Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.
В финале, кроме Wellboy, примут участие четыре артиста и три коллектива: Алина Паш, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Our Atlantict, Cloudless, Kalush Orchestra. Песни и информация об этих участниках опубликованы здесь. Оценивать выступления финалистов будут участница "Евровидения 2006", певица Тина Кароль, победительница "Евровидения 2016" Джамала и член правления Общественного Ярослав Лодыгин.
После объявления финалистов вокруг нацотбора разгорелось два скандала, связанных с отстранением певца Laud и неотстранением Алины Паш.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.
Участник из Украины выступит в первом полуфинале. В этот же день на сцену выйдут представители Албании, Латвии, Литвы, Болгарии, Молдовы, Словении, Греции, Норвегии, Дании, Швейцарии, Исландии, Хорватии, Нидерландов, Армении, Австрии, Португалии и России.