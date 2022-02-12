"Золотишко рулит!" Ефросинина показала, в каком платье будет вести нацотбор на "Евровидение 2022"

"Только ленивый не спросил у меня за эту неделю, какое платье выбрали для меня продюсеры "Евровидения" и совпало ли их решение с вашей реакцией", – сообщила она в первом ролике.

"Совпало! И с моим, и со всеми! Большинством ваших реакций победило золотищ-ще. Продюсеры тоже были за. Я же сегодня выбрала кутюрную обувь", – рассказала во втором видео ведущая, демонстрируя тапки на ногах.