  Ефросинина: Муж говорит: "Выйди уже ко мне Сальмой Хайек". Я еще ни разу этого не сделала

"У меня все комплекты – красный с поясом с последней как раз фотосессии – лежат дома", – заявила ведущая.
По словам Ефросининой, муж просит его надеть, но она пока не решается.
"Он говорит: "Ну надень, ну выйди уже ко мне [американской актрисой] Сальмой Хайек. И я еще ни разу этого не сделала", – призналась знаменитость.
Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).
Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".
Ефросинина замужем. Ее муж – украинский бизнесмен Тимур Хромаев. Пара воспитывает двух детей: дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).
Ефросинина является амбассадором бренда brabrabra c июля 2021 года. В сентябре 2021 года она признавалась, что испытывала стресс, снимаясь в нижнем белье. По слова ведущей, она согласилась на съемки в рекламе этой торговой марки белья в том числе и потому, что ей предложили выгодные финансовые условия.