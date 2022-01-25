  Ефросинина о съемках в рекламе белья: Контракт у меня выгодный. Если бы там не было денег, я бы не снималась

"Контракт у меня достаточно успешный, выгодный. Если бы там не было денег, я бы не снималась. Это не стало первопричиной, но и не было неважным фактором", – заявила она.
По словам Ефросининой, когда она впервые получила предложение, то расценила его "только как акт съемки в белье".
"Я сражу же отказалась. В белье – нет. Не смогу психологически. Мне казалось, что надо быть в идеальной форме. А я не была", – рассказала ведущая.
Она отметила, что стала приводить себя в форму во время пандемии коронавируса, когда осталась дома на карантине.
"Помню, стоя как-то перед зеркалом, и поняла, что себе нравлюсь", – заявила Ефросинина, после чего возобновила переговоры с компанией.
"После первого дня съемок у меня защемило все позвонки. Я слегла. Надо отдать должное, они привезли всех рукастых лекарей этого города. Меня обкололи, но на некоторых кадрах видно, что я изогнута. Мое тело отказывалось расслабиться. И я понимала, что тем более все правильно делаю, потому что этот страх надо из себя изгнать. Благодаря съемке я вообще на себя смотрю по-другому – то, что дано нам природой, надо ласкать и лелеять. Своими руками и руками мужчины, которого ты любишь и хочешь. Это все, что просит твое тело", – подытожила знаменитость.
Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).
Как телеведущая дебютировала в конце 1990-х в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем". Сейчас ведущая снимает интервью для своего канала на YouTube – программы "Экзамен", "Вопрос – ответ", "Взрослые девочки", "О них все говорят".
Ефросинина замужем. Ее муж – украинский бизнесмен Тимур Хромаев. Пара воспитывает двух детей: дочь Нану (2004) и сына Александра (2014).
Ефросинина является амбассадором бренда brabrabra c июля 2021 года. В сентябре 2021 года она признавалась, что испытывала стресс, снимаясь в нижнем белье.