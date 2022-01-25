  Ефросинина о съемках в рекламе белья: Контракт у меня выгодный. Если бы там не было денег, я бы не снималась

Ефросинина: После первого дня съемок у меня защемило все позвонки Фото: mashaefrosinina / Instagram

"Контракт у меня достаточно успешный, выгодный. Если бы там не было денег, я бы не снималась. Это не стало первопричиной, но и не было неважным фактором", – заявила она.

По словам Ефросининой, когда она впервые получила предложение, то расценила его "только как акт съемки в белье".

"Я сражу же отказалась. В белье – нет. Не смогу психологически. Мне казалось, что надо быть в идеальной форме. А я не была", – рассказала ведущая.

Она отметила, что стала приводить себя в форму во время пандемии коронавируса, когда осталась дома на карантине.

"Помню, стоя как-то перед зеркалом, и поняла, что себе нравлюсь", – заявила Ефросинина, после чего возобновила переговоры с компанией.

"После первого дня съемок у меня защемило все позвонки. Я слегла. Надо отдать должное, они привезли всех рукастых лекарей этого города. Меня обкололи, но на некоторых кадрах видно, что я изогнута. Мое тело отказывалось расслабиться. И я понимала, что тем более все правильно делаю, потому что этот страх надо из себя изгнать. Благодаря съемке я вообще на себя смотрю по-другому – то, что дано нам природой, надо ласкать и лелеять. Своими руками и руками мужчины, которого ты любишь и хочешь. Это все, что просит твое тело", – подытожила знаменитость.

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Видео: FEDORIV VLOG / YouTube