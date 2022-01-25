"Красивая, а таланта нет. Все благодаря Косте", "Тоже хочется запустить пальчики". Брежнева крупным планом показала грудь в декольте

Певица позирует перед камерой в белом пиджаке и блестящем топе с декольте, массируя пальцами голову, а затем приподнимает длинные локоны, демонстрируя крупным планом голую грудь.

"Какова красота", – написала в комментарии к видео певица.

"Тоже хочется запустить пальчики в шевелюру", – отреагировали подписчики.

"Что красивая – да, а таланта нет. Все благодаря Косте [Меладзе]", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)