"Красивая, а таланта нет. Все благодаря Косте", "Тоже хочется запустить пальчики". Брежнева крупным планом показала грудь в декольте

Певица позирует перед камерой в белом пиджаке и блестящем топе с декольте, массируя пальцами голову, а затем приподнимает длинные локоны, демонстрируя крупным планом голую грудь.
"Какова красота", – написала в комментарии к видео певица.
"Тоже хочется запустить пальчики в шевелюру", – отреагировали подписчики.
"Что красивая – да, а таланта нет. Все благодаря Косте [Меладзе]", – написали фолловеры.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из коллектива в 2003-м она начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) артистка родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.