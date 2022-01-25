"Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди". Зеленская показала, каким взглядом смотрит на нее влюбленный супруг

"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня. Потому что ты всегда так смотришь на меня. Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все, о чем мечтали, воплотить вместе. С днем рождения, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)