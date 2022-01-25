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25 января, 2022
 
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"Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди". Зеленская показала, каким взглядом смотрит на нее влюбленный супруг

Зеленская: Так смотрят только те, кто любит
Зеленская: Так смотрят только те, кто любит
Фото: ЕРА (архив)

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена 25 января разместила в Instagram черно-белое фото с изображением мужа, посвятив публикацию его 44-летию.

"Знаешь, я уверена, что на этом фото ты смотришь на меня. Потому что ты всегда так смотришь на меня. Я желаю каждой женщине таких взглядов. Так смотрят только те, кто любит. Я всегда чувствую твою любовь. Пока ты так смотришь, я ничего не боюсь. Смотри! Пожалуйста, смотри! У нас все еще впереди. Поэтому береги себя. Мы должны все, о чем мечтали, воплотить вместе. С днем рождения, любимый! Обещаю смотреть на тебя в ответ. Так же", – написала она.

Контекст:

В браке Елена и Владимир Зеленские живут с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Теги: Владимир Зеленский, любовь, президент, фото, Елена Зеленская
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