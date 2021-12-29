Елена Зеленская сказала, что скумбрия стоит 8 грн/кг, потом извинилась. Видео

Жена президента посоветовала украинцам есть скумбрию и сказала, что в ее семье тоже готовят такую рыбу Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Главное правило – это самое простое. То есть сами приготовили, сами купили простые, не переработанные продукты. Хек стоил... Это был не хек. Это была замороженная скумбрия, из которой можно приготовить множество замечательных блюд, и она стоит где-то 8 грн за кг", – сказала Елена Зеленская.

Она добавила, что в ее семье тоже едят такую рыбу.

Впоследствии в Facebook супруга президента написала, что оговорилась, и поблагодарила зрителей за внимательный просмотр эфира.

"Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 грн за 100 г. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в семь утра. А вот правильным остается то, что скумбрия – очень полезный продукт. Особенно запеченная в фольге с травами. Попробуйте", – написала первая леди.