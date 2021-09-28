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28 сентября, 2021
 
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"Муж с женой всегда похожи". Зеленская поставила на аватар фото в одежде изумрудного цвета

Зеленская обновила фото профиля в Facebook
Зеленская обновила фото профиля в Facebook
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди Украины Елена Зеленская 27 сентября на своей странице в Facebook установила в качестве главного фото профиля свой снимок в изумрудном жакете.

Зеленская дополнила образ массивными серьгами из желтого металла.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=519962932920955&set=a.350508286533088

"У меня складывается впечатление, что Елена и Владимир Александрович очень схожи", – отметила подписчица Оксана Антипова.

"Муж с женой всегда похожи", – ответила ей Liza Kulbahna.

Контекст:

В браке Елена и Владимир Зеленские живут с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

Теги: Владимир Зеленский, фото, Елена Зеленская, муж, одежда
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