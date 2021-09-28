"Муж с женой всегда похожи". Зеленская поставила на аватар фото в одежде изумрудного цвета

Зеленская дополнила образ массивными серьгами из желтого металла.

"У меня складывается впечатление, что Елена и Владимир Александрович очень схожи", – отметила подписчица Оксана Антипова.

"Муж с женой всегда похожи", – ответила ей Liza Kulbahna.