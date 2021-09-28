"Муж с женой всегда похожи". Зеленская поставила на аватар фото в одежде изумрудного цвета

Зеленская дополнила образ массивными серьгами из желтого металла.
"У меня складывается впечатление, что Елена и Владимир Александрович очень схожи", – отметила подписчица Оксана Антипова.
"Муж с женой всегда похожи", – ответила ей Liza Kulbahna.
В браке Елена и Владимир Зеленские живут с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.