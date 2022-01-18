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"Покусились на советскую "традицию". Зеленская прокомментировала критику в соцсетях нового школьного меню

Зеленская: Третья группа те, кто вообще не хочет изменений, под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски". Этот пункт вызывает в соцсетях настоящие "баттлы"
Зеленская: Третья группа – те, кто вообще не хочет изменений, под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски". Этот пункт вызывает в соцсетях настоящие "баттлы"
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Первая леди страны Елена Зеленская заявила, что была готова к критике реформы школьного питания и разработанного командой шеф-повара Евгения Клопотенко меню. Об этом она рассказала в комментарии "Фокусу" 17 января.

"Конечно, мы были готовы к критике, когда совместно с Минздравом, МОН, Минэкономики и Госпотребслужбой начинали реформу школьного питания, а команда Евгения Клопотенко при участии технологов, диетологов и представителей Минздрава разрабатывала новое меню. Если бояться критики, то лучше вообще ничего не начинать", – заявила она.

Зеленская уточнила, что школьное меню не пересматривали несколько десятилетий.

"Мы зашли на вдвойне сложную территорию: во-первых, реформа касается самого дорогого – детей. Во-вторых, изменений в этой сфере не было со времен СССР. Согласно нашему исследованию, на старте реформы нынешние школьники питались так же, как и их родители, когда учились в школе: слипшимися макаронами, сосисками, хлебобулочными изделиями и невероятно сладким компотом. То есть мы покусились на многолетнюю, еще советскую "традицию". Беру это слово в кавычки, потому что "традиция" со знаком минус. В любом случае переход от старого к новому психологически сложен для общества", – подчеркнула Зеленская.

В то же время она не считает, что негативные отзывы преобладают.

"Скорее, разделение такое: комментарии "за", "конструктивная критика" и третья группа тех, кто вообще не хочет изменений, под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски". Этот пункт вызывает в соцсетях настоящие "баттлы", потому что в новых блюдах ограничено (не отменено, а именно ограничено!) количество соли, сахара, жиров, белого хлеба, запрещены субпродукты вроде сосисок и консервов, кондитерские изделия", – отметила супруга президента.

По ее словам, тем, кто привык ко всему вышеперечисленному, новая школьная еда может показаться необычной – это вопрос пищевых привычек. Она подчеркнула, что нужно отличать вредные привычки от невредных, и напомнила, что нормы, касающиеся уменьшения соли и сахара, утвердил Минздрав.

"Просто подумайте об этих цифрах: 13,3% наших детей в возрасте до 17 лет страдают от ожирения! Уже в подростковом возрасте имеют сердечно-сосудистые заболевания! Так как, стоит ли побороться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть", – резюмировала Зеленская.

Контекст:

Новое школьное меню, разработанное Клопотенко, презентовали 24 мая 2021 года в Киеве при участии самого повара, Елены Зеленской и министра образования и науки Сергея Шкарлета, а также главы Минздрава Виктора Ляшко, сообщало издание НВ. Ляшко тогда говорил о необходимости формировать здоровые привычки у детей.

После внедрения нового меню многие родители выражали в соцсетях недовольство.

В обновленном меню для школьных столовых 160 блюд. В нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов, увеличено количество молока, кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов, сообщила 4 января 2022 года Госпродпотребслужба Украины.

Школьные учреждения с 1 января обязаны: уменьшить количество сахара в 2–2,5 раза – до 7,5 г в один прием пищи; увеличить количество фруктов до 100 г в один прием пищи; уменьшить количество хлеба на один прием пищи с 60–80 г до 30–50 г; увеличить количество мяса птицы, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая в зависимости от возраста детей; увеличить количество молочных продуктов при формировании меню, отметили в релизе.

В школьных буфетах запрещено продавать сладкие хлебобулочные изделия, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов, газированные напитки, мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и грибы.

Теги: образование, продукты, ожирение, дети, школьники, школы, Минздрав, реформа, сахар, Елена Зеленская, Евгений Клопотенко, еда, родители, питание
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