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Минобороны Украины объявило тендеры на организацию питания в ВСУ. Нынешнего поставщика обвиняли в монополии и поставке некачественных продуктов

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Тендер на закупку услуг питания для военных будет проводиться по 12 отдельным слотам
Тендер на закупку услуг питания для военных будет проводиться по 12 отдельным слотам
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины объявило тендер на закупку услуг по организации питания в Вооруженных силах Украины на 2022 год. Об этом 6 января сообщила пресс-служба Минобороны.

Документы размещены на сайте аукциона ProZorro. Тендер проводится по 12 слотам с ожидаемой стоимостью от 275,8 млн грн до 388,4 млн грн каждый.

В Минобороны в прошлом году отмечали, что разбили закупку на 12 слотов, чтобы больше участников смогли принять участие в аукционе. Это должно увеличить конкуренцию, предоставить прозрачность конкурсной процедуре и нивелировать потенциально возможные злоупотребления.

"Лоты сформированы таким образом, чтобы обеспечить резервный вариант в случае, если какой-нибудь из поставщиков не может или не захочет выполнить свои обязательства. Сколько будет поставщиков – неизвестно, их может быть три, пять или 12. В любом случае есть алгоритм, определяющий резервный план для каждой воинской части. Следующий шаг после демонополизации – повышение качества питания, анализ технологических карт, выстраивание системы контроля за приготовлением пищи. Будет нулевая толерантность к коррупции", – прокомментировал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.

Контекст:

До недавнего времени одной из основных фирм, которая занимается закупкой питания для ВСУ, была компания "Войсксервис-Волонтер". Ее критиковали нардепы и волонтеры, обвиняя в монополизации рынка поставки питания военным, а также в плохом качестве поставленной продукции.

В прошлом году "Войсксервис-Волонтер" в очередной раз выиграла тендер. Советница командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова тогда возмутилась, что победила компания, поставляющая замерзлые овощи и фрукты. При чем, по ее словам, некачественные продукты компания поставляла регулярно.

Также фото гнилого мяса, испорченных овощей и фруктов, поставленных "Войсксервисом-Волонтер", публиковала и нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская. Она же сообщала, что Антимонопольный комитет уже трижды выносил решение об отмене тендера, на котором компания получила право поставлять продукты в армию, но решения не выполнялись.

В апреле Бобровская сообщила, что Верховная Рада хочет расследовать пищевые закупки Минобороны. В комментарии Cоmment.ua она заявила, что "Войсксервис-Волонтер" является фирмой-прокладкой и не имеет мощностей для поставок питания ВСУ. Тогда же она отметила, что к проблемам с поставками может быть причастен тогдашний замминистра обороны Игорь Халимон.

16 апреля комитет Верховной Рады инициировал увольнение Халимона. По словам Бобровской, на заседании комитет он признал, что фирма "Войсксервис-Волонтер" стала монополистом и заняла 90% рынка услуг по поставке питания для военных.

В июле Халимона уволили. А в октябре "Цензор.НЕТ" написал, что ему вручили подозрение в создании выгодных условий для поставщиков армейского продовольствия. По данным издания, он склонил своего подчиненного к подписанию невыгодных для армии дополнительных условий с поставщиками. Соглашения снимали с поставщиков обязательство освежать запасы продовольствия. А перераспределять изъятые продукты между военным частями должны были не поставщики, а сами армейцы.

1 декабря в Минобороны начали рассматривать вопрос о годовом плане закупок питания для военных, однако его долго не утверждали. Бобровская в комментарии "Апострофу" говорила, что объявление тендера специально задерживают, чтобы продлить договор с "Войсксервис-Волонтер".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, армия, тендер, ВСУ, ProZorro, Соломия Бобровская, питание
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