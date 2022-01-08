Минобороны Украины объявило тендеры на организацию питания в ВСУ. Нынешнего поставщика обвиняли в монополии и поставке некачественных продуктов

Тендер на закупку услуг питания для военных будет проводиться по 12 отдельным слотам Фото: mil.gov.ua

Документы размещены на сайте аукциона ProZorro. Тендер проводится по 12 слотам с ожидаемой стоимостью от 275,8 млн грн до 388,4 млн грн каждый.

В Минобороны в прошлом году отмечали, что разбили закупку на 12 слотов, чтобы больше участников смогли принять участие в аукционе. Это должно увеличить конкуренцию, предоставить прозрачность конкурсной процедуре и нивелировать потенциально возможные злоупотребления.

"Лоты сформированы таким образом, чтобы обеспечить резервный вариант в случае, если какой-нибудь из поставщиков не может или не захочет выполнить свои обязательства. Сколько будет поставщиков – неизвестно, их может быть три, пять или 12. В любом случае есть алгоритм, определяющий резервный план для каждой воинской части. Следующий шаг после демонополизации – повышение качества питания, анализ технологических карт, выстраивание системы контроля за приготовлением пищи. Будет нулевая толерантность к коррупции", – прокомментировал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов.