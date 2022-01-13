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"Не могу представить какао без сахара". В Украине запустили новое меню в школах, некоторые родители недовольны

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Клопотенко: Если в школе уже сейчас отказались полностью от сахара и соли, то это некорректно
Клопотенко: Если в школе уже сейчас отказались полностью от сахара и соли, то это некорректно
Фото: klopotenko / Instagram

С 1 января в украинских школах и детских садах внедрили новое меню, которое разрабатывалось шеф-поваром Евгением Клопотенко в сотрудничестве с первой леди Еленой Зеленской. Об этом написал 12 января "Фокус".

Однако многие родители начали возмущаться из-за качества и вкуса новых блюд.

Клопотенко 11 января отреагировал на это постом в Facebook. Он напомнил, что в прошлом году Минздрав Украины ввел новые нормы школьного питания.

"Общие положения: меньше хлеба, меньше соли, меньше сахара, больше овощей, больше фруктов, больше мяса. Я со своей командой разработал рецептуры, соответствующие этим нормам. Это моя инициатива, чтобы в школах знали, что и как готовить по новым правилам", – отметил кулинар.

По его словам, школам дали выбор – самим создавать меню по новым нормам или составлять его на основе рецептов, разработанных командой реформаторов. После зимних каникул оказалось, что еда не всем детям нравится. В частности, то, что в блюдах стало меньше сахара и соли.

В комментариях к посту Клопотенко жительница Днепропетровской области Вита Гаращенко написала, что детям "не надо навязывать свое".

"Почему не дали право выбора учреждениям менять или оставить меню? В нашей школе все дети были довольны прежним меню. Я даже не могу представить какао без сахара, для меня это гадость, хотя кофе и зеленый чай пью без сахара. Поставьте тогда на столы сахар и соль. Уже не раз слышала, что повара добавляют приправу, чтобы дети ели их "изысканные" блюда", – заявила женщина.

По словам соавтора реформы школьного питания, от учебных заведений не требовали не использовать соль и сахар.

"Если в школе уже сейчас отказались полностью от сахара и соли, то это некорректно. Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это означает, что количество соли и сахара должно уменьшаться постепенно", – отметил соавтор реформы школьного питания.

https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko/posts/6722637364472980

Клопотенко посоветовал родителям сверять меню и вид блюд в школьных столовых с картой блюд, составленной его командой. Она опубликована на сайте реформы школьного питания "Знаїмо".

"Если вы обнаружили нарушения, то можете попросить объяснений у администрации школы. Если школа не реагирует, то вы имеете право обратиться в Госпотребслужбу. Для этого они создали специальный чат-бот в Telegram: @derzhspozhivsluzhba_bot. Но даже при всех этих обстоятельствах я понимаю, что некоторые повара имеют недостаточную квалификацию", – подчеркнул соавтор реформы.

Он пообещал в феврале-марте провести в областных центрах Украины тренинги для поваров.

Контекст:

Новое школьное меню, разработанное Клопотенко, презентовали 24 мая 2021 года в Киеве при участии самого повара, Елены Зеленской и министра образования и науки Сергея Шкарлета, а также главы Минздрава Виктора Ляшко, сообщало издание НВ. Ляшко тогда говорил о необходимости формировать здоровые привычки у детей.

В обновленном меню для школьных столовых 160 блюд. В нем ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения и субпродуктов, увеличено количество  молока, кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, свежих овощей и фруктов, сообщила 4 января 2022 года Госпродпотребслужба Украины.

Школьные учреждения с 1 января обязаны: уменьшить количество сахара в 2–2,5 раза – до 7,5 г в один прием пищи; увеличить количество фруктов до 100 г в один прием пищи; уменьшить количество хлеба на один прием пищи с 60–80 г до 30–50 г; увеличить количество мяса птицы, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая в зависимости от возраста детей; увеличить количество молочных продуктов при формировании меню, отметили в релизе.

В школьных буфетах запрещено продавать сладкие хлебобулочные изделия, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов, газированные напитки, мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, непастеризованные соки и молочные продукты, кофе и грибы.

Теги: Украина, образование, продукты, дети, школы, Минздрав, чат-бот, Госпродпотребслужба, Госпотребслужба, фрукты, еда, родители, рецепты, какао, чай, питание
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