"Не могу представить какао без сахара". В Украине запустили новое меню в школах, некоторые родители недовольны

Клопотенко: Если в школе уже сейчас отказались полностью от сахара и соли, то это некорректно Фото: klopotenko / Instagram

Однако многие родители начали возмущаться из-за качества и вкуса новых блюд.

Клопотенко 11 января отреагировал на это постом в Facebook. Он напомнил, что в прошлом году Минздрав Украины ввел новые нормы школьного питания.

"Общие положения: меньше хлеба, меньше соли, меньше сахара, больше овощей, больше фруктов, больше мяса. Я со своей командой разработал рецептуры, соответствующие этим нормам. Это моя инициатива, чтобы в школах знали, что и как готовить по новым правилам", – отметил кулинар.

По его словам, школам дали выбор – самим создавать меню по новым нормам или составлять его на основе рецептов, разработанных командой реформаторов. После зимних каникул оказалось, что еда не всем детям нравится. В частности, то, что в блюдах стало меньше сахара и соли.

В комментариях к посту Клопотенко жительница Днепропетровской области Вита Гаращенко написала, что детям "не надо навязывать свое".

"Почему не дали право выбора учреждениям менять или оставить меню? В нашей школе все дети были довольны прежним меню. Я даже не могу представить какао без сахара, для меня это гадость, хотя кофе и зеленый чай пью без сахара. Поставьте тогда на столы сахар и соль. Уже не раз слышала, что повара добавляют приправу, чтобы дети ели их "изысканные" блюда", – заявила женщина.

По словам соавтора реформы школьного питания, от учебных заведений не требовали не использовать соль и сахар.

"Если в школе уже сейчас отказались полностью от сахара и соли, то это некорректно. Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это означает, что количество соли и сахара должно уменьшаться постепенно", – отметил соавтор реформы школьного питания.

Клопотенко посоветовал родителям сверять меню и вид блюд в школьных столовых с картой блюд, составленной его командой. Она опубликована на сайте реформы школьного питания "Знаїмо".

"Если вы обнаружили нарушения, то можете попросить объяснений у администрации школы. Если школа не реагирует, то вы имеете право обратиться в Госпотребслужбу. Для этого они создали специальный чат-бот в Telegram: @derzhspozhivsluzhba_bot. Но даже при всех этих обстоятельствах я понимаю, что некоторые повара имеют недостаточную квалификацию", – подчеркнул соавтор реформы.

Он пообещал в феврале-марте провести в областных центрах Украины тренинги для поваров.