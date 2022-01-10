Бульвар Шоубиз
 
10 января, 2022
 
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"Это одна из фишек, которые помогли мне перейти на наш язык". Клопотенко призвал гуглить по-украински

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клопотенко: Страх, что вы не найдете ответ на свои вопросы, уже не имеет поводов к существованию
Клопотенко: Страх, что вы не найдете ответ на свои вопросы, уже не имеет поводов к существованию
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 9 января на своей странице в Facebook предложил делать запросы в сети на украинском языке.

"Есть такая идейка: гуглить по-украински. Даже если вы говорите по-русски", – предложил он.

Клопотенко отметил, что в интернете уже есть много украиноязычного контента.

"Страх, что вы не найдете ответ на свои вопросы, уже не имеет поводов к существованию. Вот правда, тупо все. Как побрить енота, списки лучших сериалов, как достать лампочку изо рта, болячки разные (для тех, кто любит искать у себя болезни), прекрасные рецепты", – отметил кулинар.

Он подчеркнул, что чем больше украиноязычных запросов, тем лучше развивается украинский интернет.

"Я вам это говорю как человек, имеющий проекты, зависящие от запросов народа. К примеру, моя команда их анализирует, чтобы понять, какие рецепты вам лучше дать. И так поступаем не только мы, когда создаем контент. Такие дела. Ну, и лично мой опыт. Привычка гуглить по-украински – это одна из фишек, которые помогли мне много лет назад перейти на наш язык", – признался Клопотенко.

https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko/posts/6713433168726733

Контекст:

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: интернет, Google, культура, украинский язык, МастерШеф, контент, Евгений Клопотенко, язык
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