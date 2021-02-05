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05 февраля, 2021
 
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Клопотенко: На "Холостяке" много девушек, которые пришли для пиара. Они будут у меня готовить, отжиматься, кролей причесывать

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко заявил, что еще не получал предложения от продюсеров шоу "Холостяк" на СТБ стать главным героем проекта, но если оно поступит, то "будет рассматривать".

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Клопотенко в 2020 году признался, что мать обеспокоена его статусом холостяка
Клопотенко в 2020 году признался, что мать обеспокоена его статусом холостяка
Фото: klopotenko / Instagram

34-летний телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко  заявил, что если он станет главным героем шоу "Холостяк" на СТБ, зрители будут считать его "самым мерзким человеком на свете". Об этом он рассказал в интервью, которое 4 февраля опубликовано на YouTube-канале "Люкс ФМ"

"Я просто "считываю" людей и знаю, что они делают и зачем они это делают. Думаю, на "Холостяке" много девушек, которые просто пришли для пиара. Я их буду вести до конца – они будут у меня готовить, танцевать, отжиматься, кролей причесывать. Будут делать все, а в конце я их выгоню. Это ужасная вещь, но это же так будет весело", – заявил он.

Клопотенко подчеркнул, что пока ему не поступало предложений от продюсеров шоу, но если предложат, он "будет рассматривать".

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

В декабре 2020 года Клопотенко рассказал, что его мама обеспокоена его холостяцким статусом.

"Я – холостяк. Мама уже и просит, и сбрасывает в Facebook ссылки на невесток", – рассказал он тогда. При этом свой предыдущий опыт отношений с девушками Клопотенко назвал болезненным.

Премьера первого сезона шоу "Холостяк" на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Бессменным ведущим шоу в течение предыдущих 10 сезонов был Решетник.

Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor. 

Героем нового сезона шоу стал 31-летний харьковский предприниматель Михаил ЗаливакоПремьера нового сезона запланирована на март 2021 года.

Теги: Холостяк, семья, МастерШеф, Евгений Клопотенко
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