Бульвар Шоубиз
 
04 февраля, 2021
 
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"Сраный деликатес". Клопотенко рассказал, как готовил член оленя

По словам украинского кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, он варил член оленя в течение 48 часов, после чего тот увеличился в два раза.

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Клопотенко: Я резал и молился, чтобы было невкусно
Клопотенко: Я резал и молился, чтобы было невкусно
Фото: klopotenko / Instagram

Телеведущий, шеф-повар и победитель "МастерШеф" на канале СТБ Евгений Клопотенко 4 февраля в Instagram рассказал, как пытался приготовить член оленя.

"Сорян, но это надо рассказывать без цензуры. Дело было так. Утро, я стою на кухне ресторана, нюхаю специи и не соображаю, что произойдет через секунду. А через секунду заходит мой закупщик Игорек, кладет передо мной член с таким героическим лицом, будто он получил меч короля Артура и припер его ко мне хвастаться", – написал Клопотенко.

По словам кулинарного эксперта, закупщик во время охоты убил оленя и подумал, что член животного пригодится Клопотенко для приготовления экзотического блюда. По словам шеф-повара, ранее он неоднократно просил помощника достать "то кроличьи языки, то головы баранов, то вымя коровы". 

"Каждый раз, когда я о таком просил, Игорек замолкал и уходил долго думать. Впоследствии привык и начал быстро выполнять задачи. И вот мы перешли на новую стадию отношений – Игорек начал пытаться опередить мои запросы. Поэтому приволок член оленя. Было принято решение готовить тот "сраный" деликатес", – рассказал эксперт.

Он сообщил, что варил его 48 часов, и за это время член оленя увеличился в два раза. 

"Я резал и молился, чтобы было невкусно. Прожевал. На вкус, как шины у моего авто – да, я знаю, какие они на вкус, ничего не спрашивайте. Мораль этой истории такова – люди настолько привыкли к долбанутым решениям с моей стороны, что иногда ожидают от меня того, с чем даже мое сознание не способно смириться", – подытожил Клопотенко.

Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Теги: деликатес, олень, кулинария, Евгений Клопотенко, рецепт
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