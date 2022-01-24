17-летняя дочь Константина Меладзе о Вере Брежневой: Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой

Лия Меладзе призналась, что у нее не было конфликтов со второй женой своего отца Верой Брежневой Фото: meladzemusic / Instagram,

"Мы вообще не общаемся. Я общаюсь только с папой. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой", – заявила Лия Меладзе, отвечая на вопрос от отношениях с Брежневой.

Она отметила, что при этом поддерживает связь со своим отцом в соцсетях или по телефону.

"Мы каждый день общаемся в соцсетях, звоним по телефону друг другу. Когда он в Киеве, мы всегда вместе проводим время. Желательно, каждый вечер я к нему приезжаю", – призналась дочь Константина Меладзе.