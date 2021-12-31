"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад

"Накупила подарков и поняла, что в прошлом году подарки были гораздо лучше. Чувствую себя дурой тупой. Очень хотела купить что-то крутое папе, но не учла, что он уезжает и не купила заранее. Стыдно. Мне очень стыдно", – написала она.
Дочь продюсера не уточнила, куда именно он уезжает, но его новая жена, украинская певица Вера Брежнева за сутки до Нового года сообщила, что находится в гостях у своей младшей сестры Виктории Галушки и готовится ко встрече Нового года.
Дочь Константина Меладзе также написала, что благодарна своим родителям за все, что получила в этом году.
"Я напишу в честь них альбом. Папуля, мамуля, спасибо, что вы сеть. Вы мой подарок. Я вас никогда не подведу", – закончила свое сообщение Лия Меладзе,
Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. Чеерез два месяца, 1 марта 2022 года ей исполнится 18 лет. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).
В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж.
Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.