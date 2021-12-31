"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад

Лия Меладзе: Очень хотела купить что-то крутое папе, но не учла, что он уезжает Фото: meladzemusic / Instagram

"Накупила подарков и поняла, что в прошлом году подарки были гораздо лучше. Чувствую себя дурой тупой. Очень хотела купить что-то крутое папе, но не учла, что он уезжает и не купила заранее. Стыдно. Мне очень стыдно", – написала она.

Дочь продюсера не уточнила, куда именно он уезжает, но его новая жена, украинская певица Вера Брежнева за сутки до Нового года сообщила, что находится в гостях у своей младшей сестры Виктории Галушки и готовится ко встрече Нового года.

Дочь Константина Меладзе также написала, что благодарна своим родителям за все, что получила в этом году.

"Я напишу в честь них альбом. Папуля, мамуля, спасибо, что вы сеть. Вы мой подарок. Я вас никогда не подведу", – закончила свое сообщение Лия Меладзе,

Скриншот: meladzeliya / Instagram