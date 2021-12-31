Бульвар Шоубиз
 
31 декабря, 2021
 
Новости

"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лия Меладзе: Очень хотела купить что-то крутое папе, но не учла, что он уезжает
Лия Меладзе: Очень хотела купить что-то крутое папе, но не учла, что он уезжает
Фото: meladzemusic / Instagram

17-летняя дочь российского продюсера Констан Меладзе 30 декабря разместила в Instagram Stories обращение к своим родителям, которые расстались в 2013 года

"Накупила подарков и поняла, что в прошлом году подарки были гораздо лучше. Чувствую себя дурой тупой. Очень хотела купить что-то крутое папе, но не учла, что он уезжает и не купила заранее. Стыдно. Мне очень стыдно", – написала она.

Дочь продюсера не уточнила, куда именно он уезжает, но его новая жена, украинская певица Вера Брежнева за сутки до Нового года сообщила, что находится в гостях у своей младшей сестры Виктории Галушки и готовится ко встрече Нового года.

Дочь Константина Меладзе также написала, что благодарна своим родителям за все, что получила в этом году.

"Я напишу в честь них альбом. Папуля, мамуля, спасибо, что вы сеть. Вы мой подарок. Я вас никогда не подведу", – закончила свое сообщение Лия Меладзе,

Скриншот: meladzeliya / Instagram
Скриншот: meladzeliya / Instagram

Контекст:

Лия Меладзе (2004) – дочь Константина Меладзе от первого брака с Яной Сумм. Чеерез два месяца, 1 марта 2022 года ей исполнится 18 лет. У нее есть старшая родная сестра Алиса (2000) и младший брат Валерий (2005).

В 2013 году супруги заявили о намерении расстаться, а спустя год бывшая жена Меладзе во второй раз вышла замуж. 

Осенью 2015 года продюсер женился на экс-солистке группы "ВИА Гра" Вере Брежневой. Общих детей у пары нет.

Теги: дети, Константин Меладзе, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
  "Вагнергейт", "голодная туса" в День Голодомора, Чаус в нижнем белье, Red Bull и вандализм. Самые громкие "зашквары" 2021 года
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад
"Папуля, мамуля. Стыдно, очень стыдно". Дочь продюсера Меладзе записала обращение к родителям, которые расстались восемь лет назад
"Зе конь". Звезда "Дизель Шоу" Сморыгин показал свою дочь
"Зе конь". Звезда "Дизель Шоу" Сморыгин показал свою дочь
  "Под их носом мы спали вместе". Melovin рассказал, как мать узнала о его романе с мужчиной
  "Под их носом мы спали вместе". Melovin рассказал, как мать узнала о его романе с мужчиной
"Удивительный подарок на Новый год". Группа Go-A стала победителем Eurovision Awards в номинации за самую инновационную постановку
"Удивительный подарок на Новый год". Группа Go-A стала победителем Eurovision Awards в номинации за самую инновационную постановку
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди
"Меня бросает в жар", "По-настоящему". Рианна показала голое тело в прозрачном боди
  Украинский ведущий из Ливана Даниэль Салем: Я до сих пор военный в запасе. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать
  Украинский ведущий из Ливана Даниэль Салем: Я до сих пор военный в запасе. Если Ливан идет на войну, то меня имеют право позвать
"Порно какое-то", "Красиво, но вульгарно". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги на коленях у молодого мужа
"Порно какое-то", "Красиво, но вульгарно". Седокова в образе сексуальной Снегурочки широко развела ноги на коленях у молодого мужа
"Как повезло мужу!", "Задницей и сосисками умеет крутить". 39-летняя Брежнева без бюстгальтера эротично поизгибалась на камеру
"Как повезло мужу!", "Задницей и сосисками умеет крутить". 39-летняя Брежнева без бюстгальтера эротично поизгибалась на камеру
"Красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала голые бедра и грудь
"Красота". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала голые бедра и грудь
"Дедушка Мороз – старенький и глухой. Третий год не слышит, что я хочу". Билык рассказала, о каком подарке мечтает на Новый год
"Дедушка Мороз – старенький и глухой. Третий год не слышит, что я хочу". Билык рассказала, о каком подарке мечтает на Новый год
"Найду его в любой точке планеты. Будем вместе". Молодая жена Комарова позировала за границей в платье, скрывающем живот
"Найду его в любой точке планеты. Будем вместе". Молодая жена Комарова позировала за границей в платье, скрывающем живот
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру
"Это не женщина, это мечта". 41-летняя Семенович показала грудь и поласкала себя на камеру
"Голая и горячая". 57-летняя Кортни Лав снялась обнаженной с блестящим декором на груди и в зоне паха
"Голая и горячая". 57-летняя Кортни Лав снялась обнаженной с блестящим декором на груди и в зоне паха
"Живописная, сексуальная", "Вот бы такую Снегурочку на Новый год". Глюк'oZa показала соски
"Живописная, сексуальная", "Вот бы такую Снегурочку на Новый год". Глюк'oZa показала соски
  "Купил билеты и отменил. Он меня не оставил". Данилко рассказал, почему подарил своему танцору-зайцу дорогой подарок на Новый год
  "Купил билеты и отменил. Он меня не оставил". Данилко рассказал, почему подарил своему танцору-зайцу дорогой подарок на Новый год
"Безумно красивая". Звезда "Сватов" Кошмал снялась в свадебном платье
"Безумно красивая". Звезда "Сватов" Кошмал снялась в свадебном платье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS