В сети показали, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Цекало от родной сестры Брежневой

Певица сперва отметила, что менее чем за сутки до Нового года находится в гостях у сестры.
А затем разместила селфи с ее дочерью Александрой.
"Мы с моей красавицей-племянницей Сашенькой готовы. Вы готовы?" – подписала фото артистка.
После развода с Цекало Виктория Галушка не комментирует личную жизнь и ограничила доступ к своим социальным сетям, но ранее их семья выглядела вот так.
Виктория Галушка – младшая сестра Веры Брежневой. У них также есть самая старшая сестра Галина и младшая сестра Анастасия. Виктория и Анастасия – двойняшки.
В браке Цекало она прожила с 2008-го по 2019 год. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012). После развода Цекало женился на художнице Дарине Эрвин.