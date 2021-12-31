Бульвар Шоубиз
 
31 декабря, 2021
 
Новости

В сети показали, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Цекало от родной сестры Брежневой

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Цекало и Галушка расстались в 2019 году
Цекало и Галушка расстались в 2019 году
Скриншот: Актуальные Новости 2.0 / YouTube

Строящая карьеру в РФ украинская певица Вера Брежнева 30 декабря разместила в Instagram Stories совместное селфи со своей 13-летней племянницей Александрой – дочерью ее младшей сестры Виктории Галушки, которую та родила в 2008 году в браке с российским продюсером Александром Цекало.

Певица сперва отметила, что менее чем за сутки до Нового года находится в гостях у сестры.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

А затем разместила селфи с ее дочерью Александрой.

"Мы с моей красавицей-племянницей Сашенькой готовы. Вы готовы?" – подписала фото артистка.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

После развода с Цекало Виктория Галушка не комментирует личную жизнь и ограничила доступ к своим социальным сетям, но ранее их семья выглядела вот так.

Скриншот: Папарацци ТВ / YouTube
Скриншот: Папарацци ТВ / YouTube

Контекст:

Виктория Галушка – младшая сестра Веры Брежневой. У них также есть самая старшая сестра Галина и младшая сестра Анастасия. Виктория и Анастасия – двойняшки.

В браке Цекало она прожила с 2008-го по 2019 год. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012). После развода Цекало женился на художнице Дарине Эрвин. 

Теги: Александр Цекало, дети, Вера Брежнева, семья, Виктория Галушка
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