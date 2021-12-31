В сети показали, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Цекало от родной сестры Брежневой

Цекало и Галушка расстались в 2019 году Скриншот: Актуальные Новости 2.0 / YouTube

Певица сперва отметила, что менее чем за сутки до Нового года находится в гостях у сестры.

Скриншот: ververa / Instagram

А затем разместила селфи с ее дочерью Александрой.

"Мы с моей красавицей-племянницей Сашенькой готовы. Вы готовы?" – подписала фото артистка.

Скриншот: ververa / Instagram

После развода с Цекало Виктория Галушка не комментирует личную жизнь и ограничила доступ к своим социальным сетям, но ранее их семья выглядела вот так.

Скриншот: Папарацци ТВ / YouTube