Бульвар Шоубиз
 
18 сентября, 2021
 
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"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало

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Милявская больше 20 лет, после распада кабаре-дуэта "Академия", выступает сольно
Милявская больше 20 лет, после распада кабаре-дуэта "Академия", выступает сольно
Скриншот: tvrain / Instagram

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская рассказала, как переживала "трагичный развод" со своим третьим мужем – шоуменом, продюсером и ее партнером по кабаре-дуэту "Академия" Александром Цекало. Об этом она рассказала в программе "Женщины сверху" на телеканале "Дождь", которая вышла в эфир 16 сентября.

По словам певицы, сложнее всего после развода ей было не столько как женщине, а именно как певице.

"Когда я начала себе говорить правду, что это не развод как развод мужчины и женщины. А это был такой страх потерять работу… Что в 37 лет я не буду нужна как певица…" – призналась Милявская.

По словам певицы, после распада дуэта ее гонорар уменьшился в 30 раз.

"Во-первых, у тебя сразу понижение в денежных знаках. Кабаре-дуэт "Академия" был одним из самых дорогих коллективов в стране. Мы стоили либо столько, сколько Алла Борисовна [Пугачева], либо чуть меньше. […] Когда мы начали говорить про гонорары, допустим, если кабаре-дуэт получал $15 тыс., то следующий мой гонорар в сольном качестве был $500", – подчеркнула 57-летняя певица.

Она добавила, что такой гонорар был для нее "унизительным", но она, "стиснув зубы", работала, чтобы доказать окружающим свою состоятельность именно как исполнительницы.

Контекст:

Лолита Милявская (урожденная Горелик, Милявская – фамилия, доставшаяся от второго мужа) родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево.

С третьим мужем Александром Цекало она познакомились в 1985 году в Одесской филармонии. В этом же году они создали кабаре-дуэт "Академия", а в 1987-м уехали в Москву. В 2000-м дуэт распался, Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. У нее есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

Теги: Алла Пугачева, Лолита Милявская, Александр Цекало, карьера, работа, певица, развод, Лолита, распад
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