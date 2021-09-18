"Мы стоили, как Алла Пугачева". Милявская рассказала, на сколько рухнул ее гонорар после развода с Цекало

По словам певицы, сложнее всего после развода ей было не столько как женщине, а именно как певице.
"Когда я начала себе говорить правду, что это не развод как развод мужчины и женщины. А это был такой страх потерять работу… Что в 37 лет я не буду нужна как певица…" – призналась Милявская.
По словам певицы, после распада дуэта ее гонорар уменьшился в 30 раз.
"Во-первых, у тебя сразу понижение в денежных знаках. Кабаре-дуэт "Академия" был одним из самых дорогих коллективов в стране. Мы стоили либо столько, сколько Алла Борисовна [Пугачева], либо чуть меньше. […] Когда мы начали говорить про гонорары, допустим, если кабаре-дуэт получал $15 тыс., то следующий мой гонорар в сольном качестве был $500", – подчеркнула 57-летняя певица.
Она добавила, что такой гонорар был для нее "унизительным", но она, "стиснув зубы", работала, чтобы доказать окружающим свою состоятельность именно как исполнительницы.
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Лолита Милявская (урожденная Горелик, Милявская – фамилия, доставшаяся от второго мужа) родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево.
С третьим мужем Александром Цекало она познакомились в 1985 году в Одесской филармонии. В этом же году они создали кабаре-дуэт "Академия", а в 1987-м уехали в Москву. В 2000-м дуэт распался, Милявская начала сольную карьеру.
Певица была пять раз замужем. У нее есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.