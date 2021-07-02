  "Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди

Для танцевальной прогулки 57-летняя артистка выбрала черный боди, черные колготки и туфли на каблуках. Видео Милявская выложила на своей странице в Instagram.

По словам артистки, во время съемки сначала все стеснялись, но, когда увидели, "как измученные "ковидофактом" граждане начали улыбаться", расслабились.

"Заход в аптеку, в магазин продуктов, походы через "зебру" сняты так, чтобы все могли насладиться настоящей реакцией случайных прохожих. Не поверите, но никто не плюнул нам в спину. Поколения разные попали в кадр, но эмоции одинаковые: всем стало весело, а значит, чуть облегчило "ковидную", хоть и временную депрессию. Так и гуляли, поднимая настроение гражданам, как вполне булгаковские персонажи!" – написала Милявская.

View this post on Instagram A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Милявская добавила, что полную версию клипа можно посмотреть на ее YouTube-канале.

ВИДЕО

Видео: Лолита Милявская / YouTube