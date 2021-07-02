  "Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди

Для танцевальной прогулки 57-летняя артистка выбрала черный боди, черные колготки и туфли на каблуках. Видео Милявская выложила на своей странице в Instagram.
По словам артистки, во время съемки сначала все стеснялись, но, когда увидели, "как измученные "ковидофактом" граждане начали улыбаться", расслабились.
"Заход в аптеку, в магазин продуктов, походы через "зебру" сняты так, чтобы все могли насладиться настоящей реакцией случайных прохожих. Не поверите, но никто не плюнул нам в спину. Поколения разные попали в кадр, но эмоции одинаковые: всем стало весело, а значит, чуть облегчило "ковидную", хоть и временную депрессию. Так и гуляли, поднимая настроение гражданам, как вполне булгаковские персонажи!" – написала Милявская.
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Милявская добавила, что полную версию клипа можно посмотреть на ее YouTube-канале.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия". В 2000 году начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки".
В дискографии Лолиты восемь студийных альбомов.
Премьера фита "Антиклимакс", записанного Костой Лакостой и Милявской, прошла на фестивале "Жара", который проводился в Москве с 23-го по 27 июня.