"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела

Лолита Милявская категоричекий противник диет и занятий спортом, говорит, что это не для нее Скриншот: Лолита Милявская / Instagram

"Никаких волшебных пилюль не существует. На диетах я не сижу, потому что мой эндокринолог категорический противник диет. Она говорит, что после диет очень тяжело собирать вас в кучу. Вот как раз там восстановление веса происходит безумно тяжело", – начала Милявская.

По словам 57-летней певицы, для начала они с подругой пришли на прием к эндокринологу.

"Мы не сбрасывать лишние кг ходили. Мы шли восстанавливать свой организм. С возрастом все процессы, включая метаболизм, замедляются в организме. Наладить самостоятельно их невозможно, диетами – невозможно. Не верьте никаким сказкам, не пейте никакие пилюли. Вы же не понимаете, как это отразится на вашем организме", – рассказала Милявская.

Артистка уточнила, что сдала анализ крови, на основе которого эндокринолог выписала ей рекомендации, что нельзя употреблять в пищу, а именно банан и виноград, а также "нельзя бухать три месяца".

"Это, конечно, было сложно, потому что нельзя было в течение трех месяцев выпить даже бокал вина или виски с чем-то. Я выдержала три месяца", – отметила певица, добавив, что сейчас ест все и "даже по ночам, а вес стоит".

Милявская подчеркнула, что теперь раз в полгода сдает анализ крови и консультируется у эндокринолога. "Тренажерных залов в моей жизни нет, не было и, надеюсь, не будет. Я их просто не люблю. Я тот человек, которые не создан, даже генетически, для спорта ни в каком его виде", – резюмировала Милявская.

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