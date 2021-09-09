Бульвар Шоубиз
 
09 сентября, 2021
 
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"Без диет и тренажеров". 57-летняя Лолита Милявская рассказала, как похудела

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Лолита Милявская категоричекий противник диет и занятий спортом, говорит, что это не для нее
Лолита Милявская категоричекий противник диет и занятий спортом, говорит, что это не для нее
Скриншот: Лолита Милявская / Instagram

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская 9 сентября выложила в Instagram ролик, в котором объяснила, как похудела. Артистка уверяет, что практически под каждым постом, "независимо от его темы", ее спрашивают, как ей удалось сбросить лишние килограммы, поэтому она решила записать отдельное видео на эту тему.

"Никаких волшебных пилюль не существует. На диетах я не сижу, потому что мой эндокринолог категорический противник диет. Она говорит, что после диет очень тяжело собирать вас в кучу. Вот как раз там восстановление веса происходит безумно тяжело", – начала Милявская.

По словам 57-летней певицы, для начала они с подругой пришли на прием к эндокринологу.

"Мы не сбрасывать лишние кг ходили. Мы шли восстанавливать свой организм. С возрастом все процессы, включая метаболизм, замедляются в организме. Наладить самостоятельно их невозможно, диетами – невозможно. Не верьте никаким сказкам, не пейте никакие пилюли. Вы же не понимаете, как это отразится на вашем организме", – рассказала Милявская.

Артистка уточнила, что сдала анализ крови, на основе которого эндокринолог выписала ей рекомендации, что нельзя употреблять в пищу, а именно банан и виноград, а также "нельзя бухать три месяца".

"Это, конечно, было сложно, потому что нельзя было в течение трех месяцев выпить даже бокал вина или виски с чем-то. Я выдержала три месяца", – отметила певица, добавив, что сейчас ест все и "даже по ночам, а вес стоит".

Милявская подчеркнула, что теперь раз в полгода сдает анализ крови и консультируется у эндокринолога. "Тренажерных залов в моей жизни нет, не было и, надеюсь, не будет. Я их просто не люблю. Я тот человек, которые не создан, даже генетически, для спорта ни в каком его виде", – резюмировала Милявская.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

Теги: Лолита Милявская, виски, бананы, певица, похудение, виноград
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