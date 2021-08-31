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31 августа, 2021
 
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"Отсюда мне легче думать о Родине". Лолита Милявская уехала в Италию

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На видео из Италии 57-летняя Милявская показала фак всем, кто говорил, что она сидит на диете
На видео из Италии 57-летняя Милявская показала фак всем, кто говорил, что она сидит на диете
Фото: Лолита Милявская / Facebook

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская 30 августа разместила в Instagram ролик, на котором утверждает, что находится в Италии. На видео она сначала стоит посреди гольф-поля, а после сидит в ресторане за обильно накрытым столом.

"Маленький отпуск в Италии. Никогда еще так не радовалась пицце. Вaкцинологи, ну, поработайте так, чтобы мы забыли, что пересечение любой границы – это праздник", – подписала видео Милявская.

В первой части ролика 57-летняя певица уверяет, что сейчас будет учиться играть в гольф, и произносит: "Главное, что это итальянское поле. И отсюда мне как-то уже легче думать о Родине". Во второй части ролика сначала крупным планом показана еда на столе, включая пиццу, после в кадре появляется Милявская со словами: "Для всех, кто говорил, что я сижу на диете. Все, вырубай!" и показывает фак.

Меньше чем за сутки видео певицы набрало больше 300 тыс. просмотров и около 650 комментариев.

"Отсюда мне гораздо легче думать о Родине" – ключевая фраза", – отметила в комментариях пользователь с ником lilya.popolitova.

"Ты не простая! Ты богинечка!" – написала code2812.

"Так помолодели, похудели, вообще не узнать", – прокомментировала видео eng3132.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

Теги: Италия, Лолита Милявская, ресторан, гольф, певица
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