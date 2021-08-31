"Отсюда мне легче думать о Родине". Лолита Милявская уехала в Италию

"Маленький отпуск в Италии. Никогда еще так не радовалась пицце. Вaкцинологи, ну, поработайте так, чтобы мы забыли, что пересечение любой границы – это праздник", – подписала видео Милявская.
В первой части ролика 57-летняя певица уверяет, что сейчас будет учиться играть в гольф, и произносит: "Главное, что это итальянское поле. И отсюда мне как-то уже легче думать о Родине". Во второй части ролика сначала крупным планом показана еда на столе, включая пиццу, после в кадре появляется Милявская со словами: "Для всех, кто говорил, что я сижу на диете. Все, вырубай!" и показывает фак.
Меньше чем за сутки видео певицы набрало больше 300 тыс. просмотров и около 650 комментариев.
"Отсюда мне гораздо легче думать о Родине" – ключевая фраза", – отметила в комментариях пользователь с ником lilya.popolitova.
"Ты не простая! Ты богинечка!" – написала code2812.
"Так помолодели, похудели, вообще не узнать", – прокомментировала видео eng3132.
View this post on Instagram
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.