"Отсюда мне легче думать о Родине". Лолита Милявская уехала в Италию

На видео из Италии 57-летняя Милявская показала фак всем, кто говорил, что она сидит на диете Фото: Лолита Милявская / Facebook

"Маленький отпуск в Италии. Никогда еще так не радовалась пицце. Вaкцинологи, ну, поработайте так, чтобы мы забыли, что пересечение любой границы – это праздник", – подписала видео Милявская.

В первой части ролика 57-летняя певица уверяет, что сейчас будет учиться играть в гольф, и произносит: "Главное, что это итальянское поле. И отсюда мне как-то уже легче думать о Родине". Во второй части ролика сначала крупным планом показана еда на столе, включая пиццу, после в кадре появляется Милявская со словами: "Для всех, кто говорил, что я сижу на диете. Все, вырубай!" и показывает фак.

Меньше чем за сутки видео певицы набрало больше 300 тыс. просмотров и около 650 комментариев.

"Отсюда мне гораздо легче думать о Родине" – ключевая фраза", – отметила в комментариях пользователь с ником lilya.popolitova.

"Ты не простая! Ты богинечка!" – написала code2812.

"Так помолодели, похудели, вообще не узнать", – прокомментировала видео eng3132.

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