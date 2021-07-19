"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины

"Все, я больше не женщина в черном!" – заявила Милявская Фото: lolitamilyavskaya / Instagram

"Все, я больше не женщина в черном! Я поменяла цвет концертных костюмов. Теперь благодаря нью-йоркскому бренду, я – женщина в белом. Очень круто на мне все это смотрится", – заявила Милявская.

После певица показала свою гримерку и пошутила, что помещение больше не соответствует ее звездному виду.

"Ребята, а можно было гримерку обставить как-нибудь? Ну что у нас за лошизм какой-то, мусорное ведро… Ни бухла, ни икры – ничего! Просто какая-то артистка в американском костюме должна же звездно как-то выглядеть", – сказала Милявская.

Не все пользователи соцсети оценили ироничную интонацию артистки.

"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище", – прокомментировала пост Лолиты nesterenko8661.

"Если неприятен человек, зачем на него подписываться?! Заняться не чем?" – отреагировала на негативный комментарий torzhikovae.

Другие пользователи, наоборот, остались в восторге от нового сценического образа Милявской.

"Офигительная! Огонь! Икра на твоем фоне просто померкнет!" – написал code2812.

View this post on Instagram A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)