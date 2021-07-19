"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины

"Все, я больше не женщина в черном! Я поменяла цвет концертных костюмов. Теперь благодаря нью-йоркскому бренду, я – женщина в белом. Очень круто на мне все это смотрится", – заявила Милявская.
После певица показала свою гримерку и пошутила, что помещение больше не соответствует ее звездному виду.
"Ребята, а можно было гримерку обставить как-нибудь? Ну что у нас за лошизм какой-то, мусорное ведро… Ни бухла, ни икры – ничего! Просто какая-то артистка в американском костюме должна же звездно как-то выглядеть", – сказала Милявская.
Не все пользователи соцсети оценили ироничную интонацию артистки.
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище", – прокомментировала пост Лолиты nesterenko8661.
"Если неприятен человек, зачем на него подписываться?! Заняться не чем?" – отреагировала на негативный комментарий torzhikovae.
Другие пользователи, наоборот, остались в восторге от нового сценического образа Милявской.
"Офигительная! Огонь! Икра на твоем фоне просто померкнет!" – написал code2812.
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Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия".
В 2000 году начала сольную карьеру. Премьерной песней певицы стала композиция "Цветочки". В дискографии Лолиты восемь студийных альбомов.