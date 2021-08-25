"Вокруг одни дебилы". Лолита рассказала о личной жизни 22-летней дочери

По словам артистки, ее дочь ни с кем из парней сейчас не встречается.

"Женихов у Евы нет, потому что сейчас пандемия. Мне это нравится. Я ей говорю: "Мамины походы в ЗАГС ты всегда можешь осуществить". Ева тоже по этому поводу не переживает. Я у нее как-то спросила, как на личном фронте. Дочь мне ответила: "Вокруг одни дебилы". И я ее, кстати, в этом поддерживаю", – рассказала Милявская.

Она отметила, что ее дочь не зарегистрирована в социальных сетях.

Лолита редко видится с дочерью. Скриншот: lolitamilyavskaya / Instagram