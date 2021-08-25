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25 августа, 2021
 
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"Вокруг одни дебилы". Лолита рассказала о личной жизни 22-летней дочери

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Милявская родила дочь в 1998 году
Милявская родила дочь в 1998 году
Фото: depositphotos.com

Российская певица Лолита Милявская 25 августа в интервью российскому изданию "Собеседник" рассказала о личной жизни 22-летней дочери Евы, с которой впервые за два года увиделась в Болгарии нынешним летом.

По словам артистки, ее дочь ни с кем из парней сейчас не встречается. 

"Женихов у Евы нет, потому что сейчас пандемия. Мне это нравится. Я ей говорю: "Мамины походы в ЗАГС ты всегда можешь осуществить". Ева тоже по этому поводу не переживает. Я у нее как-то спросила, как на личном фронте. Дочь мне ответила: "Вокруг одни дебилы". И я ее, кстати, в этом поддерживаю", – рассказала Милявская.

Она отметила, что ее дочь не зарегистрирована в социальных сетях. 

Скриншот: lolitamilyavskaya / Instagram
Лолита редко видится с дочерью. Скриншот: lolitamilyavskaya / Instagram

Контекст:

Ева (1998) – единственная дочь Милявской. Певица стала матерью, будучи замужем за своим коллегой Александром Цекало. Позже артистка сообщила, что он не является отцом ее дочери.

В 2018 году Милявская рассказала, что дочь поступила на филологический факультет института в Варшаве, а сейчас уже перешла на четвертый курс.

Теги: Лолита Милявская, дети, семья, Лолита
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