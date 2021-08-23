Молодая жена 60-летнего Цекало засветила округлившийся живот

Супруга продюсера позирует в белом топе с глубоким вырезом и обтягивающей юбке с принтом. Ее образ дополняет завязанная узлом джинсовая рубашка.

Эрвин оставила ролик без комментариев. На фото, которое опубликовано на ее странице днем ранее, супруга продюсера позирует с плоским животом.

Российское издание HELLO! 23 августа на своей странице в Instagram подтвердило беременность жены Цекало.

"Александр Цекало и Дарина Эрвин ждут ребенка", – говорится в публикации.

Контекст:

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте 2019 года. До этого Цекало жил в браке с сестрой строящей карьеру в РФ украинской певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой. Их отношения продолжались с 2008-го по 2019 год. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012).

От брака с российской певицей Лолитой у Цекало есть дочь Ева (1999). В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Лолита заявила, что Цекало не является биологическим отцом девочки.