Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2020
 
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29-летняя жена 59-летнего Цекало оседлала мужа и намекнула на беременность

29-летняя российская художница Дарина Эрвин в свой день рождения продемонстрировала объятия и поцелуи с 59-летним супругом, продюсером Александром Цекало.

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Эрвин и Цекало позировали в объятиях друг друга
Эрвин и Цекало позировали в объятиях друг друга
Фото: darina.ervin / Instagram

Российская художница Дарина Эрвин, жена 59-летнего продюсера Александра Цекало, разместила в Instagram снимки празднования своего 29-летия. Эрвин ограничила доступ к своему аккаунту.

На фото пара позирует в объятиях друг друга и целуется перед камерой.

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Фото: darina.ervin / Instagram


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Фото: darina.ervin / Instagram


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Фото: darina.ervin / Instagram

Эрвин на одном из фото, позируя с беременной подругой, оттопырила платье в районе живота.

"Захотела забеременеть", – написала она.

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Фото: darina.ervin / Instagram

В ходе праздника жена Цекало оседлала его сзади.

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Фото: darina.ervin / Instagram

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте 2019 года. До этого Цекало жил в браке с сестрой певицы Веры Брежневой, Викторией Галушкой. Их отношения продолжались с 2008-го по 2019 год. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012). От брака с российской певицей Лолитой у Цекало есть дочь Ева (1999). В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Лолита заявила, что Цекало не является биологическим отцом девочки.

Теги: Александр Цекало, художник, фото, продюсер, поцелуй, Дарина Эрвин, объятия
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