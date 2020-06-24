29-летняя жена 59-летнего Цекало оседлала мужа и намекнула на беременность

Российская художница Дарина Эрвин, жена 59-летнего продюсера Александра Цекало, разместила в Instagram снимки празднования своего 29-летия. Эрвин ограничила доступ к своему аккаунту.
На фото пара позирует в объятиях друг друга и целуется перед камерой.
Эрвин на одном из фото, позируя с беременной подругой, оттопырила платье в районе живота.
"Захотела забеременеть", – написала она.
В ходе праздника жена Цекало оседлала его сзади.
Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте 2019 года. До этого Цекало жил в браке с сестрой певицы Веры Брежневой, Викторией Галушкой. Их отношения продолжались с 2008-го по 2019 год. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012). От брака с российской певицей Лолитой у Цекало есть дочь Ева (1999). В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Лолита заявила, что Цекало не является биологическим отцом девочки.