В сети показали постройневшую после развода с Цекало 37-летнюю сестру Брежневой

Виктория Галушка запечатлена на фото в блестящем сиреневом мини-платье, подчеркивающем стройную фигуру, и черных колготах с черной сумочкой в руках.

В апреле 2021 года российское издание Kp.ru писало, что после развода с Цекало Галушка заметно похудела.

"У кого самая красивая сестра?" – подписала фото Виктории Анастасия Галушка.

Контекст:

В браке с Викторией Галушкой Александр Цекало жил с 2008 года. У них есть двое детей: дочь Александра (2008) и сын Михаил (2012). После развода в 2019 году с сестрой Брежневой Цекало женился на художнице Дарине Эрвин. Галушка не комментирует личную жизнь и ограничила доступ к свои социальным сетям.

Виктория и Анастасия Галушки – младшие сестры Веры Брежневой. У них также есть самая старшая сестра Галина.