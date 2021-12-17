"Девчуля лет 25, "Ежик в тумане". 39-летняя Вера Брежнева показала тело в сильно облегающем комбинезоне

Брежнева: Как это круто, когда творчество находит своего зрителя Фото: ververa / Instagram

"Как это круто, когда творчество находит своего зрителя", – написала она.

По словам Брежневой, она не ожидала, что такая лирическая композиция найдет отклик у ее поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Ну, девчуля прямо, лет 25. Больше не дашь. Умница", – отметила подписчица 46.987113в.

"Как ежик в тумане", – написал zamyslovskiiviktor.