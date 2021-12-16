  "Тихо". Вера Брежнева снялась обнаженной в клипе, сюжет которого придумал Константин Меладзе. Видео

Брежнева во время съемок клипа почувствовала, как на самом деле земля уходит из-под ног Фото предоставлено пресс-службой Веры Брежневой

На первых кадрах видео певица запечатлена раздетой, только встав с кровати, а затем появляется в костюме, напоминающим скафандр космонавта. Оказавшись на необитаемой планете, певица появляется в кадре в обтягивающем фигуру белом комбинезоне.

Фото предоставлено пресс-службой Веры Брежневой

"На художественное оформление в павильоне, где проходили съемки, ушли десятки часов. Чтобы воссоздать подлинную космическую реальность, на локацию привезли тонны песка и гравия. Художниками-постановщиками был воспроизведен шлюз космического корабля. А эффектное изображение в финале обеспечила CGI-графика", – отмечается в релизе.

Фото предоставлено пресс-службой Веры Брежневой

Съемки клипа заняли 25 часов и под конец смены певице стало плохо.

"Это был примерно 20-й час съемочного процесса, дубль за дублем мы добивались эффекта левитации в открытом пространстве, когда я почувствовала, что земля уходит из под ног, но уже в общепринятом значении этих слов. Спасибо команде, которая сразу среагировала, и дала мне какое-то время, чтобы отойти, а затем вернуться в кадр и снять идеально, как мы планировали", – рассказала Брежнева.

По словам певицы, сюжет нового клипа – это аллегория космического одиночества.

"Сложно осознать насколько мы маленькая песчинка в размерах огромной вселенной. Но, если в наших сердцах есть любовь – мы не одни", – отметила артистка.

Режиссером видео стал Сергей Солодкий, а сюжет певица придумала вместе с мужем и продюсером Константином Меладзе.

"Это планета несостоявшихся иллюзий и несбывшихся мечт, там все идеально красиво. Но при этом, очень хочется вернуться из этого рая на несовершенную Землю, к людям. К одному человеку, который ждет там, на Земле. Может, эту планету и стоило бы назвать именем "Тихо", – отметил он.

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Видео: Meladze Music / YouTube