  "Тихо". Вера Брежнева снялась обнаженной в клипе, сюжет которого придумал Константин Меладзе. Видео

На первых кадрах видео певица запечатлена раздетой, только встав с кровати, а затем появляется в костюме, напоминающим скафандр космонавта. Оказавшись на необитаемой планете, певица появляется в кадре в обтягивающем фигуру белом комбинезоне.
"На художественное оформление в павильоне, где проходили съемки, ушли десятки часов. Чтобы воссоздать подлинную космическую реальность, на локацию привезли тонны песка и гравия. Художниками-постановщиками был воспроизведен шлюз космического корабля. А эффектное изображение в финале обеспечила CGI-графика", – отмечается в релизе.
Съемки клипа заняли 25 часов и под конец смены певице стало плохо.
"Это был примерно 20-й час съемочного процесса, дубль за дублем мы добивались эффекта левитации в открытом пространстве, когда я почувствовала, что земля уходит из под ног, но уже в общепринятом значении этих слов. Спасибо команде, которая сразу среагировала, и дала мне какое-то время, чтобы отойти, а затем вернуться в кадр и снять идеально, как мы планировали", – рассказала Брежнева.
По словам певицы, сюжет нового клипа – это аллегория космического одиночества.
"Сложно осознать насколько мы маленькая песчинка в размерах огромной вселенной. Но, если в наших сердцах есть любовь – мы не одни", – отметила артистка.
Режиссером видео стал Сергей Солодкий, а сюжет певица придумала вместе с мужем и продюсером Константином Меладзе.
"Это планета несостоявшихся иллюзий и несбывшихся мечт, там все идеально красиво. Но при этом, очень хочется вернуться из этого рая на несовершенную Землю, к людям. К одному человеку, который ждет там, на Земле. Может, эту планету и стоило бы назвать именем "Тихо", – отметил он.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из группы в 2003 году начала сольную карьеру.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.