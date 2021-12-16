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16 декабря, 2021
 
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"Тихо". Вера Брежнева снялась обнаженной в клипе, сюжет которого придумал Константин Меладзе. Видео

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Брежнева во время съемок клипа почувствовала, как на самом деле земля уходит из-под ног
Брежнева во время съемок клипа почувствовала, как на самом деле земля уходит из-под ног
Фото предоставлено пресс-службой Веры Брежневой

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", украинская певица Вера Брежнева 16 декабря на YouTube-канале продюсерского центра Meladze Music презентовала клип на песню из своего нового альбома V. под названием "Тихо" – в ролике артистка попадает прямо из постели на необитаемую планету.

На первых кадрах видео певица запечатлена раздетой, только встав с кровати, а затем появляется в костюме, напоминающим скафандр космонавта. Оказавшись на необитаемой планете, певица появляется в кадре в обтягивающем фигуру белом комбинезоне.

Фото предоставлено пресс-службой Веры Брежневой
Фото предоставлено пресс-службой Веры Брежневой

"На художественное оформление в павильоне, где проходили съемки, ушли десятки часов. Чтобы воссоздать подлинную космическую реальность, на локацию привезли тонны песка и гравия. Художниками-постановщиками был воспроизведен шлюз космического корабля. А эффектное изображение в финале обеспечила CGI-графика", – отмечается в релизе. 

Фото предоставлено пресс-службой Веры Брежневой
Фото предоставлено пресс-службой Веры Брежневой

Съемки клипа заняли 25 часов и под конец смены певице стало плохо.

"Это был примерно 20-й час съемочного процесса, дубль за дублем мы добивались эффекта левитации в открытом пространстве, когда я почувствовала, что земля уходит из под ног, но уже в общепринятом значении этих слов. Спасибо команде, которая сразу среагировала, и дала мне какое-то время, чтобы отойти, а затем вернуться в кадр и снять идеально, как мы планировали", – рассказала Брежнева.  

По словам певицы, сюжет нового клипа – это аллегория космического одиночества.

"Сложно осознать насколько мы маленькая песчинка в размерах огромной вселенной. Но, если в наших сердцах есть любовь – мы не одни", – отметила артистка.

Режиссером видео стал Сергей Солодкий, а сюжет певица придумала вместе с мужем и продюсером Константином Меладзе.

"Это планета несостоявшихся иллюзий и несбывшихся мечт, там все идеально красиво. Но при этом, очень хочется вернуться из этого рая на несовершенную Землю, к людям. К одному человеку, который ждет там, на Земле. Может, эту планету и стоило бы назвать именем "Тихо", – отметил он. 

ВИДЕО
Видео: Meladze Music / YouTube
Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из группы в 2003 году начала сольную карьеру. 

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: клип, Вера Брежнева, Константин Меладзе, певица
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