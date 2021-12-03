Бульвар Шоубиз
 
03 декабря, 2021
 
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"Девушка с персиками", "Как же повезло ему". Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте

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Брежнева: Насладилась мероприятием и комплиментами в свой адрес
Брежнева: Насладилась мероприятием и комплиментами в свой адрес
Фото: ververa / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Вера Брежнева 3 декабря разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена в комбинезоне с глубоким декольте и вырезом на животе. Свой образ артистка дополнила черной шляпой и пиджаком в тон.

Певица отметила, что в таком наряде посетила мероприятие, организованное редакцией российского журнала Vogue.

"Вчера после съемки поехала на гала-ужин. Насладилась мероприятием и комплиментами в свой адрес", – написала она.

"Отличный образ. Девушка с персиками", – написали фолловеры.

"Как же повезло ему", – прокомментировали фото подписчики певицы.

"Невероятно женственный и сексуальный образ", – отреагировали поклонники. 

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. 

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: Вера Брежнева, грудь, бюст
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