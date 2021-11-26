"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"

Артистка пришла на съемки, чтобы презентовать свой новый клип на песню из репертуара украинско-российской группы "ВИА Гра" под названием "Не надо".

Артистка выбрала для съемок черный топ с глубоким декольте и узкие брюки с разрезами внизу.

"Потрепала ее жизнь", – отреагировали пользователи сети под снимком.

"Она замужем в итоге?" – поинтересовались зрители.

"Красотка, выглядит шикарно", – поддержали певицу поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вечернии * Ургант (@vecherniy_urgant)