Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
Новости

"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"

Брежнева стала популярной благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Брежнева стала популярной благодаря участию в группе "ВИА Гра"
Фото: ververa / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Вера Брежнева стала гостьей передачи "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале". Об этом 26 ноября сообщается в анонсе на странице проекта в Instagram.

Артистка пришла на съемки, чтобы презентовать свой новый клип на песню из репертуара украинско-российской группы "ВИА Гра" под названием "Не надо".

Артистка выбрала для съемок черный топ с глубоким декольте и узкие брюки с разрезами внизу. 

"Потрепала ее жизнь", – отреагировали пользователи сети под снимком.

"Она замужем в итоге?" – поинтересовались зрители. 

"Красотка, выглядит шикарно", – поддержали певицу поклонники.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. 

Песня "Не надо" вышла в 2003 году. Брежнева спела ее вместе с на тот момент участницами группы Надеждой Мейхер и Анной Седоковой.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: Вера Брежнева, Иван Ургант, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться?
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться?
Алеся БАЦМАН
  Гордон: Зеленский для меня умер. Страной управляет не он, а Ермак
  Гордон: Зеленский для меня умер. Страной управляет не он, а Ермак
Дмитрий ГОРДОН
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Она замужем в итоге?", "Потрепала ее жизнь". Брежнева снялась в "Вечернем Урганте"
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Мы с Билычкой еле до отеля добежали". Коляденко рассказал, как они с певицей за €100 наблюдали за чужим сексом
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
"Клоун №2 после мамы", "Красная шапочка", "Надувная кукла". Королева показала образ в зимней одежде
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
  "Вы точно сейчас пойдете на кухню". Как быстро и легко приготовить картофельные оладьи. Видео
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Модники-огородники". Джанабаева снялась на охоте в объятиях мужа
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Смешная", "Какая хорошенькая". В сети показали, какой Тина Кароль была в 19 лет. Видео
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи
"Сперма все равно лучше". Мейхер показала средство, которое поддерживает молодость ее кожи
  Джамала после разрыва с экс-продюсером завела новый канал в YouTube и презентовала сразу три песни. Аудио
  Джамала после разрыва с экс-продюсером завела новый канал в YouTube и презентовала сразу три песни. Аудио
"На Бритни Спирс похожа", "Просто чучело". Бузова показала, как выглядела до популярности
"На Бритни Спирс похожа", "Просто чучело". Бузова показала, как выглядела до популярности
Репяхова заявила, что будет судиться с бывшей женой Павлика, которая назвала ее "тварью". Созаева ответила
Репяхова заявила, что будет судиться с бывшей женой Павлика, которая назвала ее "тварью". Созаева ответила
"Эти ноги", "Выглядит потрясающе". 56-летняя Брук Шилдс в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
"Эти ноги", "Выглядит потрясающе". 56-летняя Брук Шилдс в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Слава богу, что у Олега адекватная жена". Полякова в коротком платье снялась на руках у Винника, расставив широко ноги
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"Выглядишь офигительно великолепно", "Ну что за красота?!" Узерли максимально оголила ноги в новой фотосессии
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
"У Горбунова есть вкус", "Прекрасные формы". Осадчая снялась в бикини в полный рост
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
Актриса студии "Квартал 95" рассекретила татуировку в интимном месте и показала горячие фото
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" Ксения Мишина в купальнике раздвинула ноги перед камерой
"Краешек ватрушки видно", "А зачем промежность выставлять?" Ксения Мишина в купальнике раздвинула ноги перед камерой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS