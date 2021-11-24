"Если бы виагра была человеком", "Детка, ты секси". Брежнева в лифе станцевала эротический танец

Видео было сделано во время съемок клипа на ремейк песни "Не надо".
"Не надо, не надо", – подписала она публикацию.
"Если бы виагра была человеком, то она выглядела бы именно так", – отметил фолловер romario_valeetti. Его коммент понравился Брежневой, и она ответила на него улыбающимся до слез смайликом и значком "обезьяна, закрывающая глаза".
"Детка, ты секси!" – написал orlovskii_d_a_.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
Песня "Не надо" вышла в 2003 году. Брежнева спела ее вместе с на тот момент участницами группы Надеждой Мейхер и Анной Седоковой.
Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.
Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.