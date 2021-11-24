"Если бы виагра была человеком", "Детка, ты секси". Брежнева в лифе станцевала эротический танец

Брежнева станцевала под песню "Не надо" Фото: ververa / Instagram

Видео было сделано во время съемок клипа на ремейк песни "Не надо".

"Не надо, не надо", – подписала она публикацию.

"Если бы виагра была человеком, то она выглядела бы именно так", – отметил фолловер romario_valeetti. Его коммент понравился Брежневой, и она ответила на него улыбающимся до слез смайликом и значком "обезьяна, закрывающая глаза".

"Детка, ты секси!" – написал orlovskii_d_a_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)