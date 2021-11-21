Бульвар Шоубиз
 
21 ноября, 2021
 
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"Не понимаю, почему народ восхищается глупостью Веры". Брежнева показала средний палец

Ролик Брежневой, где она показывает средний палец, за несколько часов набрал больше 700 тыс. просмотров
Ролик Брежневой, где она показывает средний палец, за несколько часов набрал больше 700 тыс. просмотров
Фото: ververa / Instagram

Бывшая солистка украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева вечером 21 ноября выложила в Instagram короткий ролик, как с ангельскими крыльями за спиной подпиливает свои ногти, делая при этом характерный жест средним пальцем.

"Запись на ноготочки. Завтра свободно с 00.01", – подписала видео 39-летняя певица.

Ролик за несколько часов набрал больше 700 тыс. просмотров.

"Это КМ такую песню написал, с таким названием", – предположил dimosflash, имея в виду Константина Меладзе – российского продюсера и супруга Брежневой. "Новый уровень", – ответила подписчику Брежнева.

"Сексуальный ангелочек", – написал sskorpion777.

"Не понимаю, почему наш народ восхищается какой-то глупостью Веры", – удивилась na_dia5923.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: Вера Брежнева, певица, ролик, ногти
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