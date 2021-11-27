Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2021
 
Новости

"Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Брежнева 19 лет назад прошла кастинг в "ВИА Гру"
Брежнева 19 лет назад прошла кастинг в "ВИА Гру"
Фото: ververa / Instagram

Строящая в РФ карьеру украинская певица Вера Брежнева в эфире шоу "Вечерний Ургант", которое 26 ноября вышло на российском "Первом канале", рассказала, как 19 лет назад проходила кастинг в украинскую группу "ВИА Гра".

"У меня уже было ребенку полтора года, Сонечке. Я постоянно была в поиске работы. Я и работала, и думала, где бы еще что найти, потому что было сложное время и нужно было выживать. Когда у меня было свободное время, я с любовью и радостью, когда они приезжали к нам, ходила на концерты [российского певца] Валерия Меладзе и группы "ВИА Гра". Я все знала и умела", – рассказала певица.

"Знала – в смысле песни?" – уточнил ведущий шоу Иван Ургант. Брежнева ответила утвердительно.

По словам артистки, однажды на концерте ее заметил администратор группы и пригласил на кастинг в Киев. Она отправилась на прослушивание в короткой юбке и блузке с декольте.

"Я ехала туда и знала, что я тот самый человек. Я пела, потом еще раз пела, потом еще. Отвечала на вопросы, каверзные. Ну, во-первых, замужем ли я, сколько детей, из какой семьи, где училась? Снималась ли в порнофильмах? Это каверзный вопрос. В "ВИА Гре" это не очень приветствовалось", – рассказала артистка.

Брежнева призналась, что после кастинга ей пришлось некоторое время ждать, пока продюсеры группы примут решение. Пи этом нынешний муж артистки, продюсер группы Константин Меладзе изначально был за то, чтобы взять ее в группу.

"После совещания вышли и сказали, что даем тебе хореографа, преподавателя по вокалу и месяц, чтобы ты похудела на три килограмма", – поделилась воспоминаниями певица.

Брежнева уточнила, что тогда ее вес был 58,5 кг, а сейчас – 55 кг. Артистка рассказала, что уже через две недели смогла показать первые результаты.

"Пришли посмотреть меня в промежуточном периоде и поняли: "Наша девка", – резюмировала артистка.

ВИДЕО
Видео: Вечерний Ургант / YouTube
Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) прошла кастинг в украинскую группу "ВИА Гра" 22 ноября 2002 года. После ухода из группы в 2003 году начала сольную карьеру. 

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: Валерий Меладзе, Вера Брежнева, ВИА Гра, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
  Ярош: Янукович поставил бутылку водки на стол и спросил, на каком языке будем общаться
Алеся БАЦМАН
  Гордон: Зеленский для меня умер. Страной управляет не он, а Ермак
  Гордон: Зеленский для меня умер. Страной управляет не он, а Ермак
Дмитрий ГОРДОН
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Олимпийский призер Андрейцев: Борьба – очень классный вид спорта, но у нас он почему-то не разрекламирован
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
СМИ рассказали о состоянии певицы Хлебниковой, которая впала в кому после пожара в своей квартире
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
  Травести-дива Монро: Я с собой в постели видела только мужчину. Не хочу корректирующие операции, не принимаю гормональную терапию
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
В США внезапно умер оскароносный композитор, семикратный обладатель "Грэмми" Стивен Сондхайм
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  "Как сильно", "На украинском красиво поете". Дорн снял в клипе на украиноязычную песню жену, которую скрывал 14 лет. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео
  "Грудь не подходила под мою стройную фигуру". 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
  "Грудь не подходила под мою стройную фигуру". 39-летняя Дубцова сделала операцию по уменьшению груди
  Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте
  Травести-дива Монро рассказала, какое имя и пол указаны в ее паспорте
"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин
"Чем дальше, тем страшнее", "Какая белоснежная". Тимошенко снялась в каске в окружении мужчин
"Ну как это мило". Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала трехлетнего сына
"Ну как это мило". Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала трехлетнего сына
"Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица". Злата Огневич показала своих родителей
"Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица". Злата Огневич показала своих родителей
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
"Папина генетика", "Молодой Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера показал накачанное тело
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Думаю, что с ним будет, когда нас не станет". Харчишин рассказал о неизлечимой болезни сына
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
  "Крым – это российская история". Долина заявила, что не понимает, почему ей запрещен въезд в Украину
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS