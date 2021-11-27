  "Наша девка". Брежнева заявила, что на кастинге в "ВИА Гру" ей пришлось рассказать, снималась ли в порно

"У меня уже было ребенку полтора года, Сонечке. Я постоянно была в поиске работы. Я и работала, и думала, где бы еще что найти, потому что было сложное время и нужно было выживать. Когда у меня было свободное время, я с любовью и радостью, когда они приезжали к нам, ходила на концерты [российского певца] Валерия Меладзе и группы "ВИА Гра". Я все знала и умела", – рассказала певица.

"Знала – в смысле песни?" – уточнил ведущий шоу Иван Ургант. Брежнева ответила утвердительно.

По словам артистки, однажды на концерте ее заметил администратор группы и пригласил на кастинг в Киев. Она отправилась на прослушивание в короткой юбке и блузке с декольте.

"Я ехала туда и знала, что я тот самый человек. Я пела, потом еще раз пела, потом еще. Отвечала на вопросы, каверзные. Ну, во-первых, замужем ли я, сколько детей, из какой семьи, где училась? Снималась ли в порнофильмах? Это каверзный вопрос. В "ВИА Гре" это не очень приветствовалось", – рассказала артистка.

Брежнева призналась, что после кастинга ей пришлось некоторое время ждать, пока продюсеры группы примут решение. Пи этом нынешний муж артистки, продюсер группы Константин Меладзе изначально был за то, чтобы взять ее в группу.

"После совещания вышли и сказали, что даем тебе хореографа, преподавателя по вокалу и месяц, чтобы ты похудела на три килограмма", – поделилась воспоминаниями певица.

Брежнева уточнила, что тогда ее вес был 58,5 кг, а сейчас – 55 кг. Артистка рассказала, что уже через две недели смогла показать первые результаты.

"Пришли посмотреть меня в промежуточном периоде и поняли: "Наша девка", – резюмировала артистка.

ВИДЕО

Видео: Вечерний Ургант / YouTube