  Галкин на съемках шоу полез целоваться к Брежневой. Видео

Галкин – Брежневой: Ну давайте сначала поцелуемся Фото: maxgalkinru / Instagram, vecherniy_urgant / Instagram

Представляя артистов зрителям, ведущий шоу попросил Галкина сделать пародию на Леонида Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС с 1964-го по 1982 год.

"Это уникальный будет случай. Вера Брежнева встретится с Леонидом Ильичом", – заявил Ургант.

"Ну давайте сначала поцелуемся", – подражая голосу Брежнева, сказал Галкин и потянулся целоваться к певице. Ургант в это время прикрыл их собой, встав на первый план.

Этот момент можно посмотреть на первой минуте ролика.

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