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26 ноября, 2021
 
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"Пил по несколько дней". Галкин рассказал, как пьяный Басков трижды не мог сесть на свой рейс

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Галкин о Баскове: Сейчас-то он уже трезвенник
Галкин о Баскове: Сейчас-то он уже трезвенник
Фото: nikolaibaskov / Instagram, maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин, а по совместительству ведущий шоу "Блеф", новый выпуск которого 26 ноября вышел на российском видеосервисе Premier, поделился со своими собеседниками воспоминаниями, как российский певец Николай Басков опоздал на рейс из-за того, что был пьян.

"История была с Колей Басковым 10 лет назад. Сейчас-то он уже трезвенник, но тогда пил по несколько дней. Так вот, он проспал свой самолет. Мы были на Сардинии у заказчика. Я остался, а Коле надо было срочно в Америку, пиарить альбом. Он очень много выпил и, когда приехал в аэропорт, опоздал на свой рейс. Тогда он взял билет на другой, но проспал и его. Телефон сел, зарядки не было. И он, не выходя из пьяного угара, сказал консьерж-сервису American Express, что ему срочно надо в Москву любыми путями", – рассказал Галкин.

По словам шоумена, артист в итоге вылетел в Милан, затем пересел на самолет в Будапешт, а уже оттуда прилетел в Одессу, чтобы пересесть на рейс в Москву.

"Пришел в себя он только тогда, когда в час ночи оказался в Одессе и понял, что все равно опаздывает, поэтому заселился в гостиницу, а утром поехал на фестиваль "Большая разница". Ну, такое бывает", – сказал Галкин.

Скриншот: premier.one
Скриншот: premier.one

Контекст:

Николай Басков внесен в базу сайта "Миротворец" за "нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым". 

Министерство культуры и информационной политики Украины в ноябре 2021 года по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

"Большая разница" – международный фестиваль пародий и юмора, который с 2010 по 2012 год проводился в Одесском театре оперы и балета.

Теги: самолет, алкоголь, Николай Басков, Максим Галкин
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