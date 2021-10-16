"Какой противный голос", "Оглушил", "Это шедевр". Галкин показал, как поет Басков под аккомпанемент Пугачевой

"Дорогой друг мой, Николай Басков! Счастлив тебя поздравить! Мы тебя обожаем всей семьей! Желаю тебе, чтобы голос летел, жизнь била ключом, а ты был, как всегда, мудр и весел!" – написал Галкин.

Шоумен опубликовал редкие кадры совместного выступления Баскова и своей жены – певицы Аллы Пугачевой, снятые в январе 2012 года.

"Мы в гостях у наших близких друзей. Николая попросили спеть, а Алла взялась подыграть. Учитывая, что репетиций не было, получилось прекрасно", – отметил он.

View this post on Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Оглушил", – отметила подписчица svet_lana_plot_13.

"Какой противный голос", – заявила cool.sokolovadina.

"Басков – это шедевр", – написала gorodechnaitana.