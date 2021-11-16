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16 ноября, 2021
 
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"Мне казалось, это круто". Галкин показал, как 10 лет назад голым позировал перед Пугачевой

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Галкин и Пугачева поженились 10 лет назад
Галкин и Пугачева поженились 10 лет назад
Фото: elizaveta_galkinaa / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 16 ноября опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен в обмотанном вокруг голого тела полотенце с арбалетом в руках.

Галкин позирует на фоне куста акации, стоя на одной ноге.

"Купидон в тапках. 2011 год. Фотохудожник – Алла Пугачева", – подписал он снимок, добавив хештеги "мне казалось, это круто", "из неопубликованного". 

Контекст:

Галкин и Пугачева живут в подмосковной деревне Грязь. Они поженились 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

У Пугачевой также есть старшая дочь – 50-летняя российская певица Кристина Орбакайте. Отцом Орбакайте является первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Министерство культуры и информационной политики Украины в ноябре 2021 года по представлению Службы безопасности Украины внесло Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, семья, певец
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