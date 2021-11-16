"Даже для меня было удивлением". Впервые побывавший в гостях у Пугачевой Намин рассказал, как Галкин ведет себя с певицей не на публике

Пугачева и Галкин поженились в 2011 году Фото: orbakaite_k Instagram

В репортаже о жизни знаменитой семьи отмечается, что Намина и Пугачеву связывают давние дружеские отношения, но лишь недавно он впервые побывал у нее в гостях. Впечатлениями от увиденного певец поделился с российскими журналистами.

"Макса я обожаю. Вы не поверите, до какой степени он ее любит. Даже для меня было удивлением. Они ходят, как школьники, за ручку. Такая у них жизнь дома. Потрясающие дети", – заявил Намин.

Комментарий Намина о Галкине и Пугачевой начинается с 18-й минуты видео.