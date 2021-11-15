"Муж старше жены уже выглядит", "Супруга – куколка". Галкин впечатлил сеть фото Пугачевой в мини-платье

В этом году Галкин и Пугачева отмечают 20-летие отношений Фото: maxgalkinru / Instagram

Вместо подписи к публикации Галкин оставил значок в виде черного сердца.

Только за первый час после публикации подписчики поставили под фото больше 190 тысяч лайков и активно писали в комментариях комплименты Пугачевой.

"Да, муж старше жены уже выглядит", – заметила kutsenko1531.

"Супруга – куколка", – написала natalya_sinitsa.

"20 лет вместе – это очень круто! Максим Галкин, спасибо, что делаете Аллу Борисовну счастливой!" – прокомментировал фото zhenya_lakomkin, отмечая, что в этом году Галкин и Пугачева отмечают 20-летие отношений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)