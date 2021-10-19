"Не отчаивайся", "Ведь с тобой Алла и дети". Галкин в серой майке призвал поклонников бодриться

"Осень. Бодримся", – подписал он фото.

"Не могу понять: это вы уже пободрились или еще до бодрения?" – поинтересовались фолловеры.

"Не отчаивайся, Максим", – пожелали артисту пользователи сети.

"Не парься, не в бане. Улыбнись, ведь с тобой такая женщина, как [российская певица] Алла [Пугачева], и замечательные дети", – отреагировали подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)