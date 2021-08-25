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25 августа, 2021
 
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"Морской бог", "Кто жил, тот и живет". Галкин похвастался отдыхом на море

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Галкин в Сочи отправился на море
Галкин в Сочи отправился на море
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский шоумен Максим Галкин 25 августа разместил в Instagram фото, на котором запечатлен в синих купальных шортах во время отдыха на море.

Артист позирует в кадре, лежа на надувном матрасе со страховочным канатом. Галкин отметил, что снимок был сделан во время фестиваля "Новая волна", который с 19-го по 25 августа проходит в Сочи (Россия).

"Максимку не отпускают свободно поплавать, везде поводочек", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Кто жил, тот и живет", – отреагировали подписчики.

"Морской бог", – оценили фото шоумена поклонники.

Контекст:

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на российской певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Теги: Новая волна, Сочи, Максим Галкин, отдых
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