"Морской бог", "Кто жил, тот и живет". Галкин похвастался отдыхом на море

Артист позирует в кадре, лежа на надувном матрасе со страховочным канатом. Галкин отметил, что снимок был сделан во время фестиваля "Новая волна", который с 19-го по 25 августа проходит в Сочи (Россия).

"Максимку не отпускают свободно поплавать, везде поводочек", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Кто жил, тот и живет", – отреагировали подписчики.

"Морской бог", – оценили фото шоумена поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)