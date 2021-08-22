"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера

На кадрах видно, что Галкин меняет образ – после зеленого спортивного костюма и белых кроссовок он облачается в доспехи римского легионера: высокие сандалии, красный костюм с широким золотым поясом и красный плащ.
"Вау, какие ноги!" – написала в комментариях vse_zashebic.
"О-о-о, Максим, вы не перестаете удивлять! То усики, теперь гладиатор. С вами не соскучишься! Зачетные боты", – отметила alex.zoe.australia.
"А-а-ай какой красавчик", – добавила комментарий angel.in.the.sea.20.
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Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.
В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.
Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на российской певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.