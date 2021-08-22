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22 августа, 2021
 
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"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера

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Галкин живет в подмосковной деревне Грязь
Галкин живет в подмосковной деревне Грязь
Фото: maxgalkinru / Instagram

Супруг 72-летней российской певицы Аллы Пугачевой, 45-летний российский шоумен Максим Галкин 22 августа опубликовал в Instagram видео, на котором переодевается в костюм древнеримского воина.

На кадрах видно, что Галкин меняет образ – после зеленого спортивного костюма и белых кроссовок он облачается в доспехи римского легионера: высокие сандалии, красный костюм с широким золотым поясом и красный плащ.

"Вау, какие ноги!" – написала в комментариях vse_zashebic.

"О-о-о, Максим, вы не перестаете удивлять! То усики, теперь гладиатор. С вами не соскучишься! Зачетные боты", – отметила alex.zoe.australia.

"А-а-ай какой красавчик", – добавила комментарий angel.in.the.sea.20.

Контекст:

Максим Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на российской певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Теги: видео, Максим Галкин, пародия, шоумен, ноги
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