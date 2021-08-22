"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера

На кадрах видно, что Галкин меняет образ – после зеленого спортивного костюма и белых кроссовок он облачается в доспехи римского легионера: высокие сандалии, красный костюм с широким золотым поясом и красный плащ.

"Вау, какие ноги!" – написала в комментариях vse_zashebic.

"О-о-о, Максим, вы не перестаете удивлять! То усики, теперь гладиатор. С вами не соскучишься! Зачетные боты", – отметила alex.zoe.australia.

"А-а-ай какой красавчик", – добавила комментарий angel.in.the.sea.20.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)