"Не отвлекай, смотри, Галкин х...рней занимается". Муж Пугачевой показал, как развлекается на сибобе под ее песню

"Удалось между работой и работой догнать на пару дней ускользающее лето. Обожаю сибоб – это вот эта штука, которая меня по воде волочет, но со стороны это не так эффектно, как я это себе представляю сам. Поет за кадром Алла", – написал он.

"Мам, смотри, дельфины. Не отвлекай, сынок, вон смотри, Галкин в воде х...рней занимается", – прокомментировали видео шоумена пользователи сети.

"Главное – шорты потуже завязать, чтобы не слетели", – отреагировали фолловеры.

"Крутая игрушка", – оценили сибоб подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)



