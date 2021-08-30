Бульвар Шоубиз
 
30 августа, 2021
 
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"Ангел загорелый", "Хорош, чертяка!", "Молодой и красивый". Галкин продемонстрировал свой голый торс вблизи

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Галкин: Это я еще на море, а сейчас я уже "Лучше всех!" снимаю
Галкин: Это я еще на море, а сейчас я уже "Лучше всех!" снимаю
Фото: maxgalkinru / Instagram

45-летний российский шоумен Максим Галкин 29 августа разместил в Instagram свое пляжное фото.

Шоумен с голым торсом позировал в лучах солнца.

"Это я еще на море, а сейчас я уже "Лучше всех!" снимаю", – написал он.

"Ангел загорелый", – прокомментировала подписчица borysovna1504.

"Молодой и красивый", – отметила a.julumbetova.

"Что на море, что без него – хорош, чертяка!" – заявила tanja_veritas.

Контекст:

Проект "Лучше всех!", который упомянул Галкин, – это детское шоу талантов на российском "Первом канале". Шоумен является его ведущим.

Галкин родился 18 июня 1976 года в Наро-Фоминском районе Московской области. Дебют юмориста на сцене состоялся в апреле 1994 года – в спектакле студенческого театра МГУ "Фонтаны любви к ближнему". Летом 1994 года Галкин участвовал в Театре эстрады и программе "Дебюты, дебюты, дебюты". Там он показывал пародии на политиков. Позже он гастролировал с сатириком Михаилом Задорновым.

В январе 2001 года шоумен получил грант премии "Триумф" и премию "Золотой Остап" в Санкт-Петербурге. В июле 2001-го состоялся первый сольный концерт Галкина на фестивале "Славянский базар в Витебске". После этого он начал регулярно выступать с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь с семьей. Он женат на российской певице Алле Пугачевой. Свадьба состоялась 23 декабря 2011 года. У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Теги: Максим Галкин, ню-фото, шоумен, море, торс
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