"Ангел загорелый", "Хорош, чертяка!", "Молодой и красивый". Галкин продемонстрировал свой голый торс вблизи

Галкин: Это я еще на море, а сейчас я уже "Лучше всех!" снимаю Фото: maxgalkinru / Instagram

Шоумен с голым торсом позировал в лучах солнца.

"Это я еще на море, а сейчас я уже "Лучше всех!" снимаю", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Ангел загорелый", – прокомментировала подписчица borysovna1504.

"Молодой и красивый", – отметила a.julumbetova.

"Что на море, что без него – хорош, чертяка!" – заявила tanja_veritas.